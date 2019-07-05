«Украина готова ради НАТО на все» : Эксперт прокомментировал учения близ Крыма

Военные учения с участием сил НАТО Sea Breeze 2019, которые сейчас проходят на Украине, не приведут к увеличению американского присутствия на территории незалежной. Такое мнение выразил КП-Крым политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

- Да, учения направлены на демонстрацию флага, демонстрацию присутствия НАТО в Черном море, но они возникли значительно раньше, чем возник украинский кризис, и в данной ситуации служат одним из инструментов - не очень, кстати, действенным -международной политики, но никак не влияют на увеличение присутствия США на Украине, - разъяснил «Комсомольской правде – Крым» эксперт. - Украинская власть безо всяких учений давным-давно просила принять Украину в НАТО или дать ей статус особого, приоритетного союзника США вне НАТО. Она и так готова на все, зачем для этого (увеличения военного присутствия Штатов, - ред.) учения?

Ростислав Ищенко также подчеркнул, что хоть Sea Breeze 2019 и направлены на «увеличение и легализацию постоянного натовского присутствия в Черном море, Штаты вполне могут усилить количество кораблей НАТО в регионе и без Украины. Для этого у США в Черном море есть союзники по альянсу – Румыния, Болгария, Турция.

Эксперт напомнил, что учения Sea Breeze проходят в регионе уже более 10 лет подряд, и вряд ли стоит ожидать какой-либо эскалации украинского кризиса в связи с ними.

Напомним, ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя ход Sea Breeze, заявил, что Украина может стать «аэродромом подскока американских вооруженных сил в Черном море».

За действиями НАТО внимательно следят корабли Черноморского флота России, а также морская авиация. В частности, в море вышли большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", новейший ракетоносец "Орехово - Зуево" и другие.

Кроме того, Черноморский флот тоже начал учения на своих полигонах боевой подготовки. На завершающем этапе планируется провести ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

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