2019-07-05T13:01:05+03:00
Политика

«Украина готова ради НАТО на все» : Эксперт прокомментировал учения близ Крыма

Силы НАТО до 12 июля отрабатывают маневры в Черном море [видео]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Facebook / Ростислав ИщенкоФото: Facebook / Ростислав Ищенко
Изменить размер текста:

Военные учения с участием сил НАТО Sea Breeze 2019, которые сейчас проходят на Украине, не приведут к увеличению американского присутствия на территории незалежной. Такое мнение выразил КП-Крым политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

- Да, учения направлены на демонстрацию флага, демонстрацию присутствия НАТО в Черном море, но они возникли значительно раньше, чем возник украинский кризис, и в данной ситуации служат одним из инструментов - не очень, кстати, действенным -международной политики, но никак не влияют на увеличение присутствия США на Украине, - разъяснил «Комсомольской правде – Крым» эксперт. - Украинская власть безо всяких учений давным-давно просила принять Украину в НАТО или дать ей статус особого, приоритетного союзника США вне НАТО. Она и так готова на все, зачем для этого (увеличения военного присутствия Штатов, - ред.) учения?

Ростислав Ищенко также подчеркнул, что хоть Sea Breeze 2019 и направлены на «увеличение и легализацию постоянного натовского присутствия в Черном море, Штаты вполне могут усилить количество кораблей НАТО в регионе и без Украины. Для этого у США в Черном море есть союзники по альянсу – Румыния, Болгария, Турция.

Эксперт напомнил, что учения Sea Breeze проходят в регионе уже более 10 лет подряд, и вряд ли стоит ожидать какой-либо эскалации украинского кризиса в связи с ними.

Напомним, ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя ход Sea Breeze, заявил, что Украина может стать «аэродромом подскока американских вооруженных сил в Черном море».

За действиями НАТО внимательно следят корабли Черноморского флота России, а также морская авиация. В частности, в море вышли большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", новейший ракетоносец "Орехово - Зуево" и другие.

Кроме того, Черноморский флот тоже начал учения на своих полигонах боевой подготовки. На завершающем этапе планируется провести ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корабли ЧФ следят за действиями сил НАТО на учениях «Си-Бриз-2019» в Черном море

Учения проходят на территории Украины (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Путин о трагедии в Баренцевом море: Погибли семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря
Президент выслушал доклад Сергея Шойгу о ЧП с глубоководным аппаратом и отправил министра обороны в Североморск лично разобраться в причинах [видео]
Новости 24
Симферопольцы сообщают о массовой вырубке деревьев в Гагаринском парке
В Крыму открылся культурно-этнографический центр «В гостях у крымских татар»
На ЮБК пенсионерка упала в пустой бассейн глубиной два метра
Крымские пограничники рассказали об увеличении нарушений в море
С ветерком: К диспетчерской службе такси аэропорта «Симферополь» подключились еще два перевозчика
В Ялте под суд пойдет застройщик, который обманул дольщиков на 7,3 миллиона рублей
На трассе «Ялта-Севастополь» собственник незаконно огородил часть земли забором
В пятничное утро Симферополь сковали пробки
Подрядчик пообещал достроить заброшенный детский сад на въезде в Симферополь
В Крыму хотят построить гламурный кемпинг
В Симферополе 7 июля перекроют две улицы
Черноморский флот контролирует корабли НАТО, участвующие в учениях «Си-Бриз-2019»
Переменная облачность, но без осадков: погода в Крыму на 5 июля
В Евпатории задержали зятя, подозреваемого в убийстве тещи