2019-06-29T10:36:32+03:00
Дом. Семья

Сервис нового уровня: В санатории «Ай-Петри» обновили номера и закупили современное медоборудование

С начала сезона здравница увеличила загрузку на более чем 20% в сравнении с прошлым годом
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Санаторий "Ай-Петри" с высоты птичьего полета/Официальная страница ВК санатория "Ай-Петри".Санаторий "Ай-Петри" с высоты птичьего полета/Официальная страница ВК санатория "Ай-Петри".
Изменить размер текста:

Ялтинский санаторий «Ай-Петри» - один из самых популярных в Крыму оздоровительных комплексов еще со времен Советского Союза. Новые владельцы санатория еще с 2018 года планомерно модернизируют материально-техническую базу здравницы, чтобы «Ай-Петри» стал не просто известным брендом, но еще и современным, комфортным средством размещения, не уступающим по уровню сервиса и медицинских услуг зарубежным аналогам

Первые результаты реконструкции уже есть: к старту высокого курортного сезона для гостей санатории открылся полностью обновленный этаж, расположенный в спальном корпусе «Ай-Петри».

Фото: санаторий "Ай-Петри"

Фото: санаторий "Ай-Петри"

- На этаже находятся 17 номеров, один из них теперь полностью приспособлен для проживания маломобильных отдыхающих. В общей сложности мы модернизировали 27 номеров в санатории. Номера оборудованы по высшим современным стандартам и готовы к заселению. При этом реконструкция никак не сказалась на отдыхе наших гостей, санаторий все это время продолжал и продолжает работать в штатном режиме - отметил Антон Вертунцов, директор по связям с общественностью сети санаториев «Курорты Крыма», в который входит и «Ай-Петри».

Реконструированные номера здравницы оснащены современной, комфортабельной мебелью, обновлены санитарные узлы – теперь постояльцы могут пользоваться удобной и надежной иностранной сантехникой.

Фото: санаторий "Ай-Петри"

Фото: санаторий "Ай-Петри"

Кроме того, полностью модернизировано отопление, а новая система пожаротушения отвечает всем строгим нормативам безопасности. Также в здравнице внедрено новейшее программное обеспечение для автоматизации сервисных услуг.

«Ай-Петри» - это прежде всего санаторно-курортный комплекс, где постояльцы имеют уникальную возможность не просто отдохнуть, но и поправить здоровье - пройти рекомендованные специалистами медицинские процедуры под руководством высококвалифицированных врачей санатория.

Именно поэтому в рамках улучшения материально-технической базы новые владельцы «Ай-Петри» в первую очередь обновили медоборудование, что позволило вывести лечебные услуги санатория на качественно новый уровень.

Теперь в санатории появилось уникальное ванное отделение. Оно включает в себя подводный душ-массаж и четырехкамерную ванную, обладающие лечебным и расслабляющим эффектом. Кроме того, приобретены аппараты УЗИ, озонотерапии, тренажеры для механотерапии, которые предназначены для разработки коленного и тазобедренного суставов.

Более того, лечебный корпус «Ай-Петри» с терапевтическим бассейном оснастили новейшей системой озонирования.

Фото: санаторий "Ай-Петри"

Фото: санаторий "Ай-Петри"

- Итоги нашей работы не заставили себя долго ждать. На сегодняшний день объем бронирования увеличился более чем на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом сезона 2018 года. Более того, санаторий практически полностью загружен до конца лета, - подчеркнули в администрации Сети санаториев.

- Масштабная модернизация «Ай-Петри» будет продолжаться, но главное – работы не причинят никаких неудобств постояльцам здравницы, которые смогут пользоваться всем спектром лечебных и рекреационных услуг.

СПРАВКА «КП»

Санаторий «Ай-Петри» был приобретен у Республики Крым в июле 2018 года. В настоящее время санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской Прибой» входят в Сеть «Курорты Крыма» и находятся в ведении ООО «УК «Визант Групп» под руководством Дениса Козореза. Общий номерной фонд санаториев сети способен вместить более 2,3 тысяч человек. Санаторий «Ай-Петри» способен принять 790 гостей одновременно, «Дюльбер» – 206, «Мисхор» – 1181, а «Морской Прибой» – 164 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Крупнейший интернет-сервис по поиску билетов закрыл перелеты в Крым
Сухо, но не слишком жарко: Погода в Крыму на 29 июня
В Крыму госсобственность пустят с молотка
Угрожали расправой, избивали и требовали передать 300 тысяч рублей : На скамью подсудимых сядут 3 жителей Севастополя
Севастопольцев попросили заплатить за газ, которого нет
"Занять мое место на парковке не хотите? За денежку!": На Южном берегу Крыма появился новый способ заработка на туристах
Крымских водителей-хамов занесут на доску позора
Ущерб от незаконных казино в Керчи составил 1,5 миллиона рублей
В Керчи толпа подростков избила 14-летнюю девочку, школьница попала в больницу
Психолог о школьнике, пришедшем на ЕГЭ с «пистолетом»: Система экзаменов может привести к агрессии и аффекту
«В центре Ялты бегают зайцы-побегайцы»: Пользователи соцсети живо обсуждают видео с Южного берега Крыма
В Севастополе городской водоканал загрязняет главную бухту города
До Нового Года в Симферополе откроют 6 новых кинозалов за 32 миллиона рублей
В Феодосии байкер столкнулся с грузовиком и погиб
«Сними наушники! Убери телефон!»: В Севастополе перед пешеходными «зебрами» нанесли надписи-«светлячки»
Крымчанина оштрафовали за унижение достоинства человека
Ливни, грозы, холодный циклон: прогноз погоды в Крыму на 28 июня
Власти Симферополя рассказали, сколько на маршрутах еще будут ездить старые автобусы
Куклачев: Когда Крым стал украинским, мне было невыносимо грустно, все разрушили
В Алуште местного жителя осудили за незаконную организацию прогулок на джипе
Деревья в Севастополе засыхают несмотря на миллионное финансирование
В Симферополе 28 июня частично отключат свет на 12 улицах и переулках
В Севастополе хотят восстановить утраченный барельеф Гарина-Михайловского
Корабли из Севастополя «Адмирал Макаров» и «Пытливый» провели учения на живучесть
В Керчи назначен новый прокурор города
В минобразования объяснили, как школьник пронес «пистолет» на ЕГЭ в Керчи