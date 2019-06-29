2019-06-29T11:24:50+03:00
Дом. Семья

«Пятничные вечера в Евпатории – настоящая сказка!»

Курортный город вновь открыл сезон пятничных вечеров на Караимской [ФОТО]
София ЯКУБОВА
Поделиться:
Статуя ангела манит жителей и гостей города на пятничный вечер.Статуя ангела манит жителей и гостей города на пятничный вечер.Фото: София ЯКУБОВА
Изменить размер текста:

В Евпатории стартовал традиционный сезон пятничных вечеров на старинной улице Караимской, который своей неповторимой, колоритной атмосферой привлекает туристов со всей России.

Живописью заняты и взрослые, и дети Фото: София ЯКУБОВА

Живописью заняты и взрослые, и детиФото: София ЯКУБОВА

-Пятничные вечера – настоящая сказка, выбирали город в Крыму долго и в итоге не зря приехали именно в Евпаторию!» - делится первыми впечатлениями Надежда. Сегодня она вместе с родителями и детьми прибыла погостить в солнечную Евпаторию.

Птица счастья завтрашнего дня - выбери меня! Фото: София ЯКУБОВА

Птица счастья завтрашнего дня - выбери меня!Фото: София ЯКУБОВА

И чего тут только нет: и выставка кукол ручной работы, и живые статуи, и зрелищный театр на ходулях, татарские национальные блюда, мастер-классы по чеканке монет и даже представления для самых маленьких и побольше.

Кому мелодичный сувенир на память о Евпатории?.. Фото: София ЯКУБОВА

Кому мелодичный сувенир на память о Евпатории?..Фото: София ЯКУБОВА

- За 2 минуты я влюбился в этот город, в эту атмосферу, в это тепло и лето в Евпатории. Не поверите, мне хватило двух минут! -но мы вполне поверили Артуру из Новосибирска. В жаркую Евпаторию невозможно не влюбиться особенно в эту пятницу!

Перед публикой выступали даже маленькие пчелки

Перед публикой выступали даже маленькие пчелки

Как всегда, Евпатория встретила гостей и жителей города ярким концертом. Танцевальные коллективы города исполнили самые известные номера своих программ.

Караимские вечера, как всегда, притягивают множество ценителей творчества Фото: София ЯКУБОВА

Караимские вечера, как всегда, притягивают множество ценителей творчестваФото: София ЯКУБОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Крупнейший интернет-сервис по поиску билетов закрыл перелеты в Крым
Сухо, но не слишком жарко: Погода в Крыму на 29 июня
В Крыму госсобственность пустят с молотка
Угрожали расправой, избивали и требовали передать 300 тысяч рублей : На скамью подсудимых сядут 3 жителей Севастополя
Севастопольцев попросили заплатить за газ, которого нет
"Занять мое место на парковке не хотите? За денежку!": На Южном берегу Крыма появился новый способ заработка на туристах
Крымских водителей-хамов занесут на доску позора
Ущерб от незаконных казино в Керчи составил 1,5 миллиона рублей
В Керчи толпа подростков избила 14-летнюю девочку, школьница попала в больницу
Психолог о школьнике, пришедшем на ЕГЭ с «пистолетом»: Система экзаменов может привести к агрессии и аффекту
«В центре Ялты бегают зайцы-побегайцы»: Пользователи соцсети живо обсуждают видео с Южного берега Крыма
В Севастополе городской водоканал загрязняет главную бухту города
До Нового Года в Симферополе откроют 6 новых кинозалов за 32 миллиона рублей
В Феодосии байкер столкнулся с грузовиком и погиб
«Сними наушники! Убери телефон!»: В Севастополе перед пешеходными «зебрами» нанесли надписи-«светлячки»
Крымчанина оштрафовали за унижение достоинства человека
Ливни, грозы, холодный циклон: прогноз погоды в Крыму на 28 июня
Власти Симферополя рассказали, сколько на маршрутах еще будут ездить старые автобусы
Куклачев: Когда Крым стал украинским, мне было невыносимо грустно, все разрушили
В Алуште местного жителя осудили за незаконную организацию прогулок на джипе
Деревья в Севастополе засыхают несмотря на миллионное финансирование
В Симферополе 28 июня частично отключат свет на 12 улицах и переулках
В Севастополе хотят восстановить утраченный барельеф Гарина-Михайловского
Корабли из Севастополя «Адмирал Макаров» и «Пытливый» провели учения на живучесть
В Керчи назначен новый прокурор города
В минобразования объяснили, как школьник пронес «пистолет» на ЕГЭ в Керчи