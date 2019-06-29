«Пятничные вечера в Евпатории – настоящая сказка!»

В Евпатории стартовал традиционный сезон пятничных вечеров на старинной улице Караимской, который своей неповторимой, колоритной атмосферой привлекает туристов со всей России.

Живописью заняты и взрослые, и детиФото: София ЯКУБОВА

-Пятничные вечера – настоящая сказка, выбирали город в Крыму долго и в итоге не зря приехали именно в Евпаторию!» - делится первыми впечатлениями Надежда. Сегодня она вместе с родителями и детьми прибыла погостить в солнечную Евпаторию.

Птица счастья завтрашнего дня - выбери меня!Фото: София ЯКУБОВА

И чего тут только нет: и выставка кукол ручной работы, и живые статуи, и зрелищный театр на ходулях, татарские национальные блюда, мастер-классы по чеканке монет и даже представления для самых маленьких и побольше.

Кому мелодичный сувенир на память о Евпатории?..Фото: София ЯКУБОВА

- За 2 минуты я влюбился в этот город, в эту атмосферу, в это тепло и лето в Евпатории. Не поверите, мне хватило двух минут! -но мы вполне поверили Артуру из Новосибирска. В жаркую Евпаторию невозможно не влюбиться особенно в эту пятницу!

Перед публикой выступали даже маленькие пчелки

Как всегда, Евпатория встретила гостей и жителей города ярким концертом. Танцевальные коллективы города исполнили самые известные номера своих программ.