В Севастополе морские пехотинцы «уничтожили диверсантов», а танки станцевали вальс

На территории военно-патриотического парка «Патриот» в Севастополе сегодня зрители увидели незабываемое боевое шоу с участием военной техники, самолетов, кораблей и даже рукопашный бой морских пехотинцев.

Все это захватывающее дух действо подарил гостям и жителям Севастополя Международный военно-технический форум «Армия-2019» во второй день.

Нашим танкам не страшны преградыФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В частности, свои недюжинные навыки показали экипажи танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А. На глаза оторопевших людей боевые машины под управлением настоящих мастеров легко преодолевали пересеченную местность и сложнейшие препятствия. Апофеозом выступления стал так называемый «танковый вальс», в котором сила и мощь боевой техники сочеталась с грацией движений.

После выполненного заданияФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Но это было только началом. Позже пришел черед продемонстрировать свой профессионализм морским пехотинцам и подразделениям разведки Черноморского флота. Военные разыграли зрелищный эпизод по уничтожению диверсионной группы условного противника, применяя отточенные годами навыки рукопашного боя — все прошло четко, слажено и стремительно. Публика была в восторге!

Убийственные приемы от морских пехотинцев - врагу не пожелаешь!Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ну а потом настало время посмотреть в небо, где умопомрачительные виражи исполняли пилоты вертолетов Ка-52, Ми-8н и самолетов Су-30см, Су-24.

Каждый мог на миг ощутить себя пилотомФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Кроме того, все желающие могли изучать и фотографироваться рядом с образцами современного вооружения, боевой и специальной техники, авиации, вооружением береговых войск флота, войск ПВО и других ведомств.

Тем временем в акватории Севастопольской бухты экипажи кораблей флота продемонстрировали зрителям боевые возможности сил Черноморского флота: корабли уничтожали минные заграждения, рейдовые буксиры исполняли всегда зрелищные фонтаны на воде и многие другие эпизоды.

Техника, внушающая страх противникуФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Кроме того, гости смогли увидеть порядка 50 единиц военной техники, включая армейскую авиацию, береговые ракетные комплексы, новейший комплекс технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам «Силок-02», пусковые установки С-400 и многое другое.

Завтра пройдет третий — заключительный день Международного военно-технического форума «Армия-2019» в севастопольском парке "Пвтриот", где состоится военно-историческая реконструкция обороны 30 береговой батереи, вождение боевых машин и бронетранспортеров, а также состязание по стрельбе из пневматической винтовки на приз командующего Черноморским флотом.