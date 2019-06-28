Гигантскую ископаемую птицу обнаружили в пещере Таврида в Крыму

Исследователи из КФУ и Палеонтологического института РАН выяснили принадлежность некоторых костей, найденных в недавно открытой при строительстве одноименной трассы пещере Таврида,Как выяснилось, они принадлежат вымершей около полутора миллиона лет назад гигантской древней птице Pachystruthio dmanisensis.

- По расчетам, масса тела крымского пернатого гиганта приближалась к 450 кг, в то время как самая крупная из современных птиц – африканский страус – весит не более 150 кг. Таким образом, эта крымская птица не уступала по размеру мадагаскарским эпиорнисам и заметно превосходила гигантских новозеландских моа, весивших не более 270 кг, - сообщили в пресс- службе Института палеонтологии РАН.

Бедренная кость Pachystruthio в сравнении с такой же костью современного африканского страуса Фото: Институт палеонтологии РАН

По словам ученых, пахиструтио, в отличии от некоторых сородичей относительно хорошо бегал, несмотря на значительные размеры. Объясняется это тем, что пахиструтио жил в одно время и в одном месте с такими серьезными хищниками как саблезубые кошки или гигантские гиены. Кстати, кости этих животных также были обнаружены в пещере Таврида.

В целом же эволюция Pachystruthio довольно загадочна. Самые древние останки представителей этого вида известны из более древних отложений, обнаруженных в Турции и за Кавказским хребтом. Это дает повод предполагать, что гигантские птицы попали в Крым тем же путем, что и первые люди, считают в Палеонтологическом институте.

Также ученые отметили что точную причину исчезновения этого вида назвать сложно. С малой долей вероятности это можно связать с деятельностью древнейших людей, но вероятнее всего гигантов погубили климатические изменения.