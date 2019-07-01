2019-07-01T18:14:21+03:00
Общество

Губернатор Севастополя поручил усилить меры безопасности на летний период

Именно в сезон число правонарушений серьезно возрастает
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил правоохранителям усилить меры безопасности в городе в летний сезон.

- Из-за большого потока туристов летом, к сожалению, учащаются и правонарушения – в основном это мелкие кражи, хулиганство и появление нетрезвых граждан в общественных места, что также может угрожать безопасности горожан и гостей города, особенно детей, - отметил Дмитрий Овсянников во время аппаратного совещания.

В свою очередь замначальника управления МВД по Севастополю Андрей Кузнецов проинформировал, что криминогенная обстановка в городе улучшается и привел статистические данные.

- С января по июнь мы видим положительную тенденцию в этом смысле. В частности, количество преступлений сократилось на 7,8%, а число тяжких и особо тяжких преступлений и вовсе уменьшилось на 9,6%. Официальный уровень преступности в городе снизился с 411 до 479 нарушений закона на 100 человек местного населения, - доложил Андрей Кузнецов.

Дмитрий Овсянников справедливо заметил, что данные озвучены на 1 июня этого года, а именно начиная с июня количество преступлений традиционно увеличивается – особенно это касается распития алкоголя в неположенных местах.

- Я видел фотографии, которые выкладывают севастопольцы в соцсетях. На них неизвестные люди в открытую распивают алкоголь прямо на площади Захарова, а на скамейках «отдыхают» очевидно пьяные люди. Я прошу обращать внимание на такие случаи и реагировать на подобные сигналы горожан, нужно на постоянной основе патрулировать центр города, - обратился глава региона к замначальнику местной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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