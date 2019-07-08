Власти сделали прогноз: В этом году Крым примет на 10% больше туристов из Украины

В этом году в Крыму будет на 10% больше украинских туристов, чем в прошлом. Если в 2018 году полуостров принял на отдых миллион граждан из незалежной, то в этом году цифра увеличится не менее, чем на 100 тысяч. Такой прогноз в комментарии «Комсомольской правде – Крым» сделал председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

- Уже можно сказать, что украинских туристов на 10% больше. Это данные пограничных, таможенных служб, с ними спорить невозможно: люди сами пишут в декларациях, что цель визита – туризм, отдых, - сказал КП-Крым Алексей Черняк. И есть подтверждение от погранслужбы Украины, что на 8-10 процентов больше - в зависимости от пункта пропуска – граждан едут в Крым.

По словам депутата, в этом году полуостров примет не менее 1 миллиона 100 тысяч украинских туристов.

Алексей Черняк подчеркнул, что шквал публикаций украинских СМИ, где сообщается о якобы пустых пляжах Крыма и провальном сезоне, - не более, чем фейк, да еще и запоздавший.

- Прощелкали они момент, когда в мае-июне начинают рассказывать про пустые пляжи, - рассмеялся крымский депутат. – Скорее всего, это связано с новым президентом, у старого все было четко в этом смысле. Теперь наверстывают. Вот и начинается старая песня, что мы тут все врем. А мы не собираемся ничего преувеличивать. Математика – царица наук, есть закономерности. Любой курорт развивается в течение 5-10 лет.