Минобороны России передало Севастополю 600 квартир для экс-военнослужащих Черноморского флота

Министерство обороны России передало в ведение Севастополя около 600 квартир – их как можно скорее необходимо законодательно закрепить за экс-военнослужащими Черноморского флота, распорядился губернатор города Дмитрий Овсянников.

- Обязательно нужно заключить договора социального найма с бывшими военнослужащими Черноморского флота, которые уже много лет фактически проживают в этой жилплощади. И сделать это необходимо не через несколько лет, а в течение года. Прошу уже через неделю доложить мне о динамике оформления квартир, - обратился глава региона к директору Департамента капитального строительства Сергею Смирнову.

Кроме того, Дмитрий Овсянников поручил Департаменту общественных коммуникаций довести полную информацию об этом процессе до ветеранских организаций и личного состава Черноморского флота.

Напомним, в прошлом году благодаря совместным усилиям губернатора города Дмитрия Овсянникова, Минобороны России и сенатора Валерия Куликова был разработан поэтапный план передачи в собственность квартир, а которых жили экс-военнослужащие Черноморского флота, проходившие службу еще во времена Украины. В частности, Минобороны РФ сперва передает жилплощадь в городскую собственность, далее с жильцами заключаются договоры социального найма, на основе которых бывшие военные уже могут приватизировать квартиры.