2019-07-02T15:35:48+03:00
Общество

Насытить парки событиями: Правительство Севастополя придумало ряд проектов для общественных пространств

Предложения властей представят горожанам
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Правительство Севастополя презентовало губернатору Дмитрию Овсянникову ряд предложений, которые касаются событийных мероприятий в парках, скверах и других общественных пространствах города.

Перечень предложений обширный - от дворовых спартакиад до летних кинотеатров и постановок любительских театров.

По словам Дмитрия Овсянникова, в последние годы город пополнился множеством новых общественных пространств – это и сквер Анны Ахматовой, и Парк Победы, и сквер на Фиоленте. А уже в этом году появятся еще три места массового отдыха людей: это скверы Астана Кесаева, 60-летия СССР и парк «Учкуевка».

- Главная наша цель – это насытить парки, скверы и другие пространства увлекательными событиями и мероприятиями, придать этим пространствам дополнительный творческий, деловой, спортивный смысл. Мы хотим дать и молодежи, и людям среднего, старшего возраста, целым семья дополнительные возможности для проведения своего досуга, чтобы помимо отдыха горожане и гости нашего города смогли, например, поучаствовать в мастер-классе или насладиться спектаклем, - отметил Дмитрий Овсянников.

Проекты будут представлены общественности, чтобы граждане смогли выбрать наиболее яркие и актуальные для них мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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