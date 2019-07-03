Край тысячи бухт: Особенности отдыха на Азовском море

Для кого

Отдых на Азовском море (район Керчи) однозначно для любителей спокойного и размеренного времяпровождения. Тусовщикам и ценителям лакшери-лайф будет скучно. Азовское побережье подойдет семьям с детьми благодаря хорошему заходу в море и мелкому дну.

На Азовском море часто бывают волны и ветер - сгореть можно очень быстроФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- Райское место для влюбленных, когда есть возможность провести время вдвоем. Территория здесь настолько огромная, что можно уединиться в любой бухте. Лично мы на Азовском море провели медовый месяц и очень довольны. Сбежали от шумных пляжей в родном городе, чтобы насладиться друг другом и тишиной, - поделилась пара Нетребенко из Ялты.

Пляжи

Есть два варианта - огромный на несколько десятков километров песчаный пляж, который местные называют «Майями-Бич» или уютные пляжные бухты, которые разделяют между собой скалы.

Вокруг ни души...Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Собственно Азовское побережье и называют местом тысячи бухт.

Для тех, у кого машина не позволяет проехать к скалистым бухтам, или есть маленькие дети, лучше выбрать место, где просторная пляжная территория. Лучше в таком случае остановится в Щелкино или в селе Курортное.

Пляж "Майями-Бич"Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Для ценителей дикой природы и бухт подойдет жилье в селе Золотое.

Берег усыпан ракушкамиФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

На Азовском побережье часто дуют ветра и бывают волны. Из-за ветра не чувствуется жаркое солнце и легко обгореть.

Море теплее, чем Черное, но не такое прозрачное.

Можно найти бухту и уединитьсяФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Практически все побережье Азовского моря усыпано ракушками. Радость для тех, кто занимается творчеством и мастерит поделки. Наступать на ракушки не больно, но для маленьких детей все же не лишним будет взять пляжные тапочки.

Жилье

В селе Золотое есть возможность остановиться в пансионате «АзовЛенд». Гостям предлагают комфортные номера и 5-разовое питание. Стоимость стандартного номера за семь ночей от 37 тысяч рублей. До пляжа идти минут 7-10.

Есть вариант остановиться в коттеджах ближе к Караларскому заповеднику, где рукой подать до знаменитых Генеральских пляжей.

В базе отдыха, например, «Красивое место» можно снять номер эконом для двоих за 1300 рублей в сутки. В номере - кондиционер, душ, туалет, чайник, телевизор, микроволновка. Есть собственный пляж, к которому ведут ступеньки. Со смотровой площадки открывается живописнейший вид. В частных коттеджах с удобствами предлагают также остановиться за 3 тысячи рублей в сутки.

В Курортном туристам сдают даже лодочные гаражиФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Самый шикарный вариант для туристов, которые привыкли к комфорту и шику - это отель La Graсе. Дизайнеры там постарались на славу, каждый номер выполнен в элегантном, морском стиле. Цена начинается от 6 тысяч рублей в сутки.

- Нам подошел вариант в частном секторе. Сняли себе простенькую комнату в селе Курортное за 800 рублей в сутки. Не отель, конечно, но мы все время проводили на пляже, так что нормально, - рассказали отдыхающие из Воронежа.

Впечатляюще выглядит Караларский заповедник веснойФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Частный сектор предлагают везде: в Щелкино, Золотом, Курортном. Средняя цена 800-1200 рублей в сутки.

И, наконец, один из распространенных вариантов - отдых в палатках. Как правило, туристы разбивают палаточные лагеря в многочисленных бухтах. Существует негласное правило - кто первый застолбил себе место под солнцем, тот и «владеет» бухтой на время отдыха. Присоседиться рядом не получится, выбирайте себе другую, свободную бухту.

Питание

Если вы остановились в пансионате или отеле, вопрос питания не актуален, накормят. Для остальных - есть возможность питаться в столовой при базе отдыха. Средний чек на человека - 400-600 рублей.

Многие предпочитают питаться самостоятельно, привезя с собой плиту и затарившись тушенкой с крупами.

Азовское море прогревается быстрее ЧерногоФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Из местных деликатесов рекомендуются вяленные бычки, выловленные в Азовском море. Очень даже неплохие! Стоимость - 40 рублей за штучку. Попробуйте также вяленого судака - цена вопроса 300 рублей за рыбину.

А вот фрукты, например, в селе Золотое дороже, чем в других регионах полуострова. Если в Севастополе или Судаке черешня стоит 200-250 рублей, то там 280.

Кого опасаться

В первую очередь - змей. В тех краях, как правило, обитают полозы, ужи и…гадюки.

- Днем змеи греются на солнце на камнях в бухтах и ползают по дороге в Караларском и Казантипском заповеднике. Но могут заползти и в палатку, поэтому не стоит забывать закрывать плотно вход в нее, - предупреждают местные жители.

Во время отдыха нам и самим попадались не раз на пути змеи, но они так юрко тут же удирали в траву, что даже не успеваешь их сфотографировать.

Змеи постоянно ползают по Караларскому заповедникуФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

И все же, гуляя по заповедникам и в бухтах, необходимо смотреть под ноги.

Опасаться стоит также пауков в норах. Ими поле утыкано, словно после мелкой бомбежки.

Комары и сколопендры - тоже жители тех мест. Оставляя обувь на улице, перед тем как ее надеть, лучше лишний раз перестраховаться и вытряхнуть. Вдруг в кроссовок заползла какая-нибудь живность.

Бывают случаи, когда в бухты или на общественный пляж забежит лис в поисках пищи. Не стоит кидаться к животному с криками «лисаааа», желая ее потискать. Даже, если лисы не будут вас бояться, все-таки они могут быть переносчиками болезней.

Что посмотреть

Конечно, Генеральские пляжи, где ни одна бухта не похожа на предыдущую. Можно объехать на машине весь Караларский заповедник от начала из села Золотое до самого конца, выехав в Курортное.

Весной заповедник особенно красив - многочисленные травы, цветы и все так благоухает, что голова идет кругом от наслаждения.

Рядом с Курортным расположено озеро Чокрак - еще одна достопримечательность. Оно розового цвета и выглядит впечатляюще.

Чудодейственное озеро ЧокракФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Гости и жители побережья любят намазываться целительной черной грязью озера, которая, по словам медиков богата бромом, йодом, магнием, цинком. Помогает восстановить нервишки, вылечить суставы и сосуды. Намазался, а потом мыться в море через дорогу.

Грязь с озера Чокрак лечит многие болезниФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Буквально в 20-30 минутах езды находится село Бондаренково, куда стоит поехать ради грязевых вулканов. Уникальное природное явление представляет собой сопки, в которых бурлит грязь. Ландшафты, конечно, космические.

Некоторые вулканы затихли, а некоторые продолжают бурлить грязьюФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- Близко к кратерам лучше не подходить, можно застрять в грязи, а несколько десятков лет назад и люди проваливались, - пересказывают байки местные жители в селе Курортное.

Грязевые вулканы - уникальное природное явлениеФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Если поехать в Щелкино, можно заказать пешеходную экскурсию по Казантипскому заповеднику. За 400 рублей гид поведет вас по маршруту в 14 километров и покажет растительный и животный мир этого чудного места. Можно насладиться видами и по морю на катере за 700 рублей с человека.

Без гида по Казантипскому заповеднику не пройтись, только на камне посидеть можноФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Заброшенная атомная электростанция в Щелкино - еще одно место, путь к которому давно проложили туристы. АЭС начали строить в 1975 году. Станция должна была обеспечить электроэнергией весь Крымский полуостров. Неблагоприятная экономическая ситуация в СССР и катастрофическая авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года привели к тому, что к 1987 году строительство было сначала приостановлено, а в 1989 принято окончательное решение отказаться от пуска станции.

Туристы полюбили это место, правда, жутковатоФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

С 1995 по 1999 годы в машинном зале (турбинное отделение) проводились дискотеки фестиваля «Республика КаZантип». Реклама гласила: «Атомная вечеринка в реакторе». Сейчас АЭС представляет собой здание, как из фильмов ужасов, здесь впору бы создать какой-нибудь хоррор-квест. Выглядит зловеще, но в то же время поражает масштаб изначального проекта.

Это интересно

Бытует мнение, что Генеральскими пляжи называют из-за того, что в советское время в этих живописных местах отдых себе могли позволить генералы. Это миф.

Ни одна бухта не похожа друг на другаФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- На самом деле, в 1939 году в Караларской степи находился филиал Крымского испытательного артиллеристского полигона. В 1946 году в планах было создание атомной авиационной бомбы. Возникла необходимость в создании полигона, где будут проходить испытания. Руководил испытаниями атомных бомб генерал Виктор Чернорез. В бухте, которая называется Генеральской, стоял его передвижной вагон. Собственно, отсюда и пошло название Генеральских пляжей, - рассказала краевед Юлия Малина.

Мораторий на ядерные испытания был введен в 1962 году. За все время испытаний к тому времени было проведено 180 вылетов со сбрасыванием авиационных атомных бомб.