Среди погибших в Североморске оказались двое выпускников севастопольского училища

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске были два выпускника Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища (СВВМИУ). Список ушедших из жизни из-за ЧП опубликовало Минобороны РФ.

Напомним, 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на подлодке, предназначенной для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, произошел пожар. Погибло 14 моряков-подводников Военно-морского флота.

- Среди погибших два выпускника Севастопольского ВВМИУ - капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович (3-ий факультет, выпуск 1991 года), капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович (3-ий факультет, выпуск 1994 года). Выражаем искреннее соболезнование родным и близким погибших подводников-гидронавтов, - сообщил председатель совета Союза выпускников училища капитан 2 ранга запаса Александр Филиппов.

Он уточнил, что Владимир Абанкин был награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед отечеством 1 степени», медалью «За заслуги перед отечеством 2 степени» и медалью Ушакова.

Андрей Воскресенский - уроженец Севастополя, погиб в возрасте 47 лет. В 1994 году, после окончания кафедры «Атомные энергетические установки подводных лодок и их боевое использование» Севастопольского Высшего военно-морского инженерного училища был распределен на 3 Флотилию атомных подводных лодок Северного Флота. В середине 90-х годов вместе с семьей переехал в Сосновый Бор (Ленинградская область).

В этом городе Андрея Воскресенского знали многие.

Андрея Воскресенского помнят как мужественного и позитивного человека. Фото: администрация Сосновского бора

- С болью в сердце сосновоборцы узнали, что в числе погибших при исполнении служебного долга - наш земляк, капитан 1 ранга Андрей Владимирович Воскресенский. Он посвятил себя атомному подводному флоту, служение Родине считал главным делом своей жизни. На подводной лодке была элита страны, это действительно так. Самоотверженность, решимость и острое чувство долга - удел немногих. Мужество, стойкость и честь были чертами характера Андрея Воскресенского, - отметили в администрации города Сосновый Бор и выразили соболезнования семьям погибших в трагедии.

В ведомстве уточнили, что Андрей Воскресенский награжден правительственными наградами - двумя Орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», Почетной грамотой Президента Российской Федерации и ведомственными знаками отличия.

Подруга семьи Воскресенских Елена Ремнева рассказала, что у капитана есть жена Наталья, 15-летний сын и 23-летняя дочь. Недавно Наталья и Владимир стали бабушкой и дедушкой.

- Это страшная трагедия. В мирное время погибают лучшие представители ВМФ. Особенно близко воспринимаешь эту трагедию, когда лично знаешь этого мужественного, сильного, очень позитивного и открытого человека. Какая это чудесная семья. Все ждали Андрея из похода, а он ушел от всех нас навсегда в вечный поход. Как тяжело и больно. Только недавно мы поздравляли Наташу и Андрея с тем, что они стали бабушкой и дедушкой. Светлая память, - вспоминает о семье Ремнева.

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