«Их что, с Марса везут?»: Почему абрикосы и черешня в Крыму дороже, чем в Перми и Санкт-Петербурге?

Уже прошел первый месяц лета, сезон фруктов в самом разгаре. Но цены не спешат падать. Крымчане возмущены: на полуострове столько садов и полей, урожаи вывозят на продажу в другие регионы, а в Крыму цены не то что не ниже, а даже и выше получаются!

- Откуда их везут, с Марса что ли? Неужели за ценами никто не следит? - комментирует жительница Ялты стоимость фруктов на городском рынке.

- Да это просто продавцы в сезон цены накручивают. На отдыхающих надеются, - отвечает симферополец.

Цены на фрукты не радуют гостей полуострова. Фото: Вконтакте\ Плохие новости Крым

Действительно, цены вызывают вопросы. Например, в Крыму многие торговцы продают абрикосы 200-250 рублей за килограмм. В то же время в Санкт -Петербурге их можно купить по 130 - 190 рублей, а если поискать – то и дешевле 100 рублей. В Перми абрикосы продаются по 120 рублей за кило.

Цены на рынках Петербурга могут быть ниже крымских.Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Такая же ситуация и с черешней. На рынках полуострова цена за килограмм начинается от 150 и достигает 250 - 300 рублей. В Перми и Санкт-Петербурге ягоду можно купить за те же деньги - при том, что в этих краях она в товарном количестве не растет.

В Перми абрикос стоит столько же, сколько и на полуострове. Как такое может быть?Фото: Артем СИЗОВ

Конечно же, можно и в Крыму купить фрукты-ягоды подешевле, например, на оптовом рынке Привоз в Симферополе. Но почему местные жители вынуждены искать "где подешевле" в краю, где фрукты растут в изобилии прямо под носом, а значит, должны стоить недорого?

Корреспондент КП-Крым попытался разобраться, почему мы видим такие ценники.

И в крупных магазинах Санкт- Петербурга абрикос по 79 рублей.Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

Семья Красновых - мелкие фермеры. Их и оптовиками-то сложно назвать: шесть лет назад они приобрели участок в деревне в 20 километрах от Симферополя, посадили фруктовые деревья и клубничные грядки и каждый сезон продают фрукты на рынке одного из приморских поселков. Цену на свой товар стараются не задирать, все-таки это не основной доход, но в этом году были вынуждены увеличить стоимость некоторых позиций:

- Стоимость фруктов, особенно у небольших поставщиков, зависит от многих неочевидных факторов: цен на бензин, стоимости удобрений и средств по защите урожая от вредителей, общего роста цен. Никто из частников не будет выращивать себе в убыток, если ставить цену ниже чем у перекупщиков - зарабатываешь совсем копейки, и охота просто вырубить весь сад. Да и многие не понимают, что деревья редко дают хороший урожай два года подряд. Вот и ломят цены, как в случае с абрикосами, которых в этом году неурожай - рассказал "Комсомольской правде - Крым" Александр Краснов.

Он работает в IT-cфере, сад для семьи - просто способ заработать "лишнюю денежку". Доход нерегулярный, силы приходится тратить большие, ведь есть еще и основная занятость.

ВСЕ ЕСТЬ, НО НЕ У НАС

Идем в один из магазинов "Фрукты - Овощи" в центре Симферополя. Цены тут не сильно отличаются от рыночных, и местами даже дешевле. В середине рабочего дня покупателей практически нет, так что продавщица с радостью отвечает на мои вопросы:

- У нас никаких проблем с урожаем нет, вот уже и арбузы подходят, всего хватает. Но мы ведь закупаемся, в основном, у крупных поставщиков, и они не всегда крымские. Например, довольно много фруктов едет в Крым из Краснодарского края, где есть крупные предприятия, они и устанавливают цены на рынке. У мелких производителей закупаться смысла нет, товар очень уж "гуляет" в плане качества, да и цены они часто берут с потолка. Я, конечно, не начальство, там бы вам побольше рассказали, но сейчас хозяина магазина нет на месте , - разъясняет женщина за прилавком.

И правда, ассортимент на полках магазина довольно велик, а на многих ящиках красуется эмблема крупного кубанского производителя. Неужели в Крыму все так плохо с фруктами, что нужно везти с другого берега Керченского пролива?

ИЗЛИШКИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

На центральном рынке Симферополя нахожу прилавок с большой "географией" товара. Тут и турецкие абрикосы, и бахчисарайские, и из солнечного Узбекистана. Уточняю у продавца - неужели выгодно везти плоды на такое расстояние?

- Выгодно, потому что там продают дешевле, чем тут. А качество - ну, нельзя сказать что плохое, часто не хуже наших. Но ведь если мне выгодно покупать, то и вам выгодно покупать! Вы сами две тонны не купите, они у вас просто испортятся, а я куплю, у меня есть где хранить, а потом я тут на рынке цену ниже поставлю и быстро все распродам, и еще куплю, - раскрывает свою "бизнес -схему" продавец.

Закупочные цены он называть отказался.

В интернете выяснилось, что оптовые цены на среднеазиатские, кавказские и даже турецкие фрукты были дешевле или на уровне крымских. Продавец на рынке не соврал!

Приведем пример все с теми же абрикосами. Оптовая цена за килограмм у крымского поставщика - в среднем 80 - 120 рублей за килограмм, в то время как некоторые поставщики краснодарского края предлагают цены в 30-50 рублей, а узбекские и армянские стоят по 60- 100 рублей. Кто виноват? В надежде получить ответ на вопрос, а почему же все-таки крымские фрукты закупать порой дороже, чем привозные мы обратились к нескольким крупным производителям в Крыму .

Но увы, адекватного ответа мы так и не получили.В нескольких конторах отвечать отказались, ссылаясь на коммерческую тайну, или неготовность специалистов разговаривать на эту тему.

А сотрудники одной из фирм так и вовсе нахамили: - Вам об этом никто из сотрудников не скажет. А беспокоить директора по такому дурацкому поводу мы не будем - ответили корреспонденту по телефону приемной одного из крупных производителей фруктов на полуострове.

Поэтому, вопрос о том почему же в Крыму, который некогда поставлял фрукты на экспорт, теперь они стоят дороже чем на севере страны - остается открытым.