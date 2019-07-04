2019-07-04T18:31:10+03:00
История современности

В Севастополе ученые со всей России исследуют место гибели линкора Новороссийск

Трагическая гибель флагмана Черноморского флота в 1955 году до сих пор будоражит умы горожан
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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На месте гибели линкора работают ученые. Фото : Пресс -служба СевГУНа месте гибели линкора работают ученые. Фото : Пресс -служба СевГУ
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Ученые со всей России принимают участие в экспедиции по изучению места гибели линкора "Новороссийск" в бухте Севастополя. Трагическая гибель флагмана Черноморского флота в 1955 году до сих пор будоражит умы горожан. Вокруг этого печального происшествия существует множество теорий, в том числе и умышленное уничтожение корабля диверсантами.

Экспедиция с использованием современных средств и компьютерных технологий может пролить свет на трагедию:

- Мы получили полностью картинку морского дна, где видны все взрывы, которые здесь были, следы от того, как корабль кантовали по грунту. Отметив интересные для нас точки, мы используем навигационное оборудование, а потом выходим и погружаем водолазов, - рассказал Виктор Лебединский, руководитель экспедиции и ведущий научный сотрудник СевГУ.

"Цезарь" в севастопольской бухте

Новороссийск - корабль с необычной судьбой. Он был спущен на воду в Генуе, еще до Первой мировой войны, в 1911 году. В итальянский флот он вошел под именем "Джулио Чезаре", то есть Юлий Цезарь.

В Первую мировую линкор не отличился - все его действия сводились к патрулированию, он ни разу не принял участие в бою с кораблями противника. В межвоенный период корабль серьезно модернизировали, улучшив его боевые и ходовые качества.

С 1940 по 1943 года линкор вел активные боевые действия, после чего сильно поврежденный корабль использовался только во вспомогательных и учебных целях. После Второй мировой корабль достался Советскому Союзу в счет репараций. Несмотря на то, что СССР претендовал на новейшие корабли итальянского флота, союзники согласились передать только порядком устаревший и потрепанный "Джулио Чезаре".

В 1949 году корабль передали Черноморскому Флоту Советского Союза. На нем был поднят военно-морской флаг СССР и присвоено новое имя - "Новороссийск". Линкор был в крайне плохом состоянии, многие системы попросту не работали или совершенно устарели. Долгое время корабль модернизировали и приводили в порядок. За 5 лет, с 1950 по 1955 год, корабль прошел заводской ремонт и переоборудование семь раз! Причина такого внимания была проста - несмотря на возраст, "Новороссийск" оставался самым сильным кораблем СССР.

Линкор в бухте Севастополя в 1949 году. Фото: Wikimedia

Линкор в бухте Севастополя в 1949 году. Фото: Wikimedia

Загадочная гибель

В 1955 году случилась катастрофа - 29 октября в 1 час 31 минуту ночи на линкоре произошел взрыв, в результате которого всего за 3 часа огромный корабль практически полностью затонул, а спустя еще несколько часов - опрокинулся. Попытки спасти корабль не увенчались успехом. В этой катастрофе погибло более 600 человек, включая тех, кто пытался спасти корабль. Многие матросы оказались запертыми внутри корабля после того, как он перевернулся. Водолазы слышали их стук еще несколько дней, но помочь им так и не смогли. Причины взрыва до сих пор не установлены. Кто-то обвиняет итальянских диверсантов, другие считают, что корабль был заминирован еще до передачи его Советскому Союзу. Некоторые думают, что могла сработать немецкая мина, оставленная в бухте еще во время Второй мировой. Члены экспедиции надеются, что их исследование сможет пролить немного света на эту историю. Кто знает, быть может, с помощью современных технологий на дне найдется какая-то деталь, которую упустили полвека назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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