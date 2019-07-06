Лучшие выпускники СевГу получили благодарственные письма от губернатора

В севастопольском театре имени А.В. Луначарского прошло торжественное чествование лучших выпускников главного вуза города - Севастопольского государственного университета.

В этом году университет выпустил 273 отличника — бакалавров, специалистов и магистров.

Мероприятие посетил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Он отметил, что СевГу дает прекрасное образование, которое позволяет выпускникам реализовать себя во многих отраслях и получить качественную, высокооплачиваемую работу.

- Надеюсь, что многие из вас останутся в нашем городе и принесут ему немало пользы. Сегодня в Севастополе реализуются масштабные проекты, создаются рабочие места — и молодые, амбициозные специалисты смогут внести неоценимый вклад в дальнейшее развитие региона, - подчеркнул Дмитрий Овсянников.

На торжественном собрании выпускники-отличники получили Благодарственные письма губернатора и правительства Севастополя за высокие достижения в учебе и научно-исследовательской деятельности, активное участие в общественной жизни СевГУ.