2019-07-06T10:08:16+03:00
Общество

Лучшие выпускники СевГу получили благодарственные письма от губернатора

В этом году университет выпустил 273 отличника
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

В севастопольском театре имени А.В. Луначарского прошло торжественное чествование лучших выпускников главного вуза города - Севастопольского государственного университета.

В этом году университет выпустил 273 отличника — бакалавров, специалистов и магистров.

Мероприятие посетил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Он отметил, что СевГу дает прекрасное образование, которое позволяет выпускникам реализовать себя во многих отраслях и получить качественную, высокооплачиваемую работу.

- Надеюсь, что многие из вас останутся в нашем городе и принесут ему немало пользы. Сегодня в Севастополе реализуются масштабные проекты, создаются рабочие места — и молодые, амбициозные специалисты смогут внести неоценимый вклад в дальнейшее развитие региона, - подчеркнул Дмитрий Овсянников.

На торжественном собрании выпускники-отличники получили Благодарственные письма губернатора и правительства Севастополя за высокие достижения в учебе и научно-исследовательской деятельности, активное участие в общественной жизни СевГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео, как в Евпатории взорвалась машина, припаркованная возле многоэтажки
Автолюбителя из Севастополя оштрафовали на 10 000 рублей за взятку инспектору ГИБДД
В Керчи отметят День семьи, любви и верности
Мэр Евпатории Филонов встретил свое 45-летие в СИЗО
Погода в Крыму 6 июля: ветер и тепло до +30
Для восстановления разрушенного стихией спуска Котовского в Севастополе рабочие трудятся без выходных
Жители Севастополя празднуют 217 лет со дня рождения Павла Нахимова
Виновник смертельного ДТП в Севастополе отказывается выплачивать компенсацию отцу, у которого погибла дочь
Симферопольцы сообщают о массовой вырубке деревьев в Гагаринском парке
В Крыму открылся культурно-этнографический центр «В гостях у крымских татар»
На ЮБК пенсионерка упала в пустой бассейн глубиной два метра
Крымские пограничники рассказали об увеличении нарушений в море
С ветерком: К диспетчерской службе такси аэропорта «Симферополь» подключились еще два перевозчика
В Ялте под суд пойдет застройщик, который обманул дольщиков на 7,3 миллиона рублей
На трассе «Ялта-Севастополь» собственник незаконно огородил часть земли забором
В пятничное утро Симферополь сковали пробки
Подрядчик пообещал достроить заброшенный детский сад на въезде в Симферополь
В Крыму хотят построить гламурный кемпинг
В Симферополе 7 июля перекроют две улицы
Черноморский флот контролирует корабли НАТО, участвующие в учениях «Си-Бриз-2019»
Переменная облачность, но без осадков: погода в Крыму на 5 июля
В Евпатории задержали зятя, подозреваемого в убийстве тещи