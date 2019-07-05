Призывник, отказавшийся служить в российской армии по «политическим убеждениям», сын депутата Заксобрания Севастополя?

В Севастополе уже несколько дней бурно обсуждается новость о молодом 20-летнем парне, который отказался служить в рядах российской армии. Вроде бы ничего необычного, но фамилия у парня весьма известная в городе - Щербаков, такую же носит и депутат Законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова.

Так, местные СМИ опубликовали несколько документов, касающихся отказа севастопольца - некоего Щербакова Глеба Евгеньевича 1999 года рождения - от прохождения воинской службы.

В акте военного комиссариата от 30 мая этого года значится, что Глеба Щербакова доставили «к месту прохождения военной службы». Медкомиссия признала его годным к службе в армии «с незначительными ограничениями», но парень не захотел становиться солдатом.

- От получения военной формы одежды гражданин Щербаков Г.Е. категорически отказался, мотивируя свой отказ нежеланием проходить военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по политическим убеждением, - говорится в акте засвидетельствования отказа от прохождения службы, подписанный несколькими должностными лицами и самим Щербаковым.

В военкомате составили акт отказа от службы 20-летнего Глеба Щербакова

Тот же аргумент 20-летний парень указал в написанном от руки заявлении об отказе служить в российской армии - правда, прибавил еще, что не считает состояние своего здоровья удовлетворительным.

Уклонист подтвердил письменно, что не хочет быть солдатом Вооруженных сил России по политическим мотивам

В итоге, в соответствии с законом, на Глеба Щербакова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы». Теперь парню грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или же вовсе лишение свободы до двух лет.

На Щербакова завели уголовное дело

Резонансной эта новость стала потому, что местные СМИ предполагают, что 20-летний Глеб Щербаков - сын действующего депутата Законодательного собрания Севастополя, члена фракции «Единая Россия» Татьяны Щербаковой, которая нацелилась на депутатский мандат на осенних парламентских выборах.

Татьяна Михайловна отказалась пролить свет на эту ситуацию.

- Я эту информацию (в СМИ. - Ред.) не видела, поэтому ничего сказать не могу. До свидания, - лаконично прокомментировала «КП-Крым» депутат.

Последующие звонки Татьяне Щербаковой, которая могла позже ознакомиться с публикациями, не дали результатов - связаться с ней корреспондентам в течение почти двух дней не удалось.

Доподлинно неизвестно, является ли Глеб Щербаков сыном депутата Заксобрания Севастополя, однако в таком случае странно, что сама Татьяна Щербакова не желает давать пояснения по всей этой истории.

Разыскать же контакты 20-летнего Глеба Щербакова не вышло - по всей видимости, он либо удалил свои аккаунты в социальных сетях, либо страницы заведены на другое имя.