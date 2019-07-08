Правительство Севастополя одобрило законопроект о выплате в 100 тысяч при рождении второго ребенка

Правительство Севастополя приняло законопроект о материальной помощи при рождении второго ребенка.

Из городского бюджета на финансирование этой меры соцподдержки заложено 94,5 миллионов рублей. Единоразовую выплату севастопольские семьи начнут получать с 1 января будущего года.

- Размер единоразовой выплаты в Севастополе составит 100 рублей, и эта сумма будет ежегодно индексироваться. Данный проект закона поддержали в Министерстве труда и Департаменте финансов, - сообщил директор Департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников оценил важность нового закона для семей города.

- Я считаю, что эта выплата станет хорошим финансовым подспорьем для севастопольцев, ведь рождение ребенка сопровождается значительными тратами, - отметил глава города.