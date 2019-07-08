2019-07-08T15:57:14+03:00
Общество

Учителя Севастополя получат прибавку в две тысячи рублей

На доплату могут рассчитывать педагоги, которые прошли обучение в системе МЭШ
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-слвжба правительства СевастополяФото: пресс-слвжба правительства Севастополя
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Правительство Севастополя приняло постановление о дополнительных денежных выплатах для учителей из госучреждений, которые обучаются в образовательной онлайн-платформе «Московская электронная школа».

Ежемесячная доплата в 2 тысячи рублей будет начисляться уже с 1 сентября текущего года.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал, что сегодня по систему МЭШ обучается 80 учителей в городе, но уже через год это будет уже порядка 3 тысяч.

- Это будет дополнительный заработок, прибавка к жалованию для тех педагогов, которые работают в «электронной школе». Это хороший стимул для учителей, - отметил Дмитрий Овсянников.

В свою очередь исполняющий обязанности директора Департамента образования и науки города Севастополя Анна Мачулина добавила, что ежемесячная выплата будет предоставляться по результатам оценки деятельности педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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