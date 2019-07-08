"Как в девяностые": В крымском поселке на пляж вынесло тело мужчины с гирей на шее

- Боже! Смотрите! Убили! - отдыхающие на одном из пляжей Николаевки остолбенели.

Такого в курортном поселке Симферопольского района еще не видели. Море после шторма вынесло на берег тело мужчины.

- Гиря! Кошмар! - всплеснула руками женщина.

Действительно, к шее погибшего веревкой была привязана самая что ни на есть настоящая гиря для занятий тяжелой атлетикой. Тело явно пролежало в воде долгое время. По пляжу распространился невыносимый запах.

- Его просто прибило к берегу, ребята вытащили и накрыли покрывалом. Лицо было сильно изувечено, узнать было бы абсолютно невозможно. Одет он был официально - белый верх, черный низ, еще пайта была сверху теплая, и мокасины, - рассказала Комсомольской Правде - Крым свидетельница Екатерина М.

Тело вынесло на один из пляжей Крыма. Фото: Вконтакте\ Типичная Николаевка

Соцсети наполнились слухами. Кто-то говорил, что тело было без головы, кто-то - что в кармане нашли загадочную флешку, которая помогла его идентифицировать, а кто-то уже "повесил" убийство на одного из местных бизнесменов.

- Не уверен, но, кажется, голова у тела все-таки была. Я близко не подходил - был очень тошнотворный запах, мне находиться рядом было тяжело, - рассказал КП-Крым один из николаевских пляжных спасателей.

Туристы в шоке:

- Кошмар, как в 90-е! - говорят отдыхающие.

СЛЕДСТВИЕ ИДЕТ

Компетентный источник сообщил Комсомольской Правде - Крым, что тело уже перевезли в Симферополь:

- Кто это, пока не ясно, тело сильно повреждено. Нельзя пока сказать и о том, криминал это или самоубийство... его забрали в город, там уже будут проводить исследования, - рассказал источник.

В Следственном комитете КП-Крым пока не дали никаких комментариев.

- Ведутся следственные действия, - заявили в ведомстве.

А местные жители тем временем вовсю обсуждают инцидент. Здесь убийств, тем более - таких, не случалось уже очень давно.

- Я разве что в детстве, году в 92-93 слышал о том, что из моря рыбаки выловили мертвеца с ногами в тазике с бетоном. Не знаю, насколько это было правдивым, но тогда активно обсуждалось, - поделился воспоминаниями с КП-Крым старожил поселка Виталий К. - Тела из воды доставали и после этого, но, в основном, это были несчастные случаи - пьяные отдыхающие или просто переоценившие свои силы приезжие. Жутковато, конечно.