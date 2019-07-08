2019-07-08T16:42:34+03:00
Общество

Дмитрий Овсянников поручил за две недели найти способ приватизировать жилье для отставников

Этим вопросом будут заниматься Правовое управление и Департамент капстроительства
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил разработать механизм приватизации жилья, в которых живут бывшие военнослужащие и их семьи.

Решить этот вопрос за две недели должны Правовое управление и Департамент капитального строительства.

По данным директора строительного департамента Сергея Смирного, Минобороны России передало в собственность города 657 квартир. Из них на 183 помещения оформлены договоры соцнайма, 28 жильцам квартир отказали в этом праве, приватизирована 21 квартира, и одно жилье бывшим военнослужащим не удалось оформить в собственность.

Главная трудность при заключении договоров соцнайма заключается в том, что часть военнослужащих при получении ведомственных квартир имели два гражданства – российское и украинское. Регистрация в Севастополе, как правило, указывалась в украинском паспорте, а в российском отставники были прописаны в других субъекта РФ.

Сергей Смирнов уточнил, что в настоящее время Минобороны разрабатывает единую справку, в которой будет указана полная информация о том, где проходили службу бывшие военнослужащие. Это позволит в кратчайшие сроки заключить договоры социального найма, на основе которых можно будет приватизировать жилье, сообщает пресс-служба правительство Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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