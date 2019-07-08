В Севастополе хотят построить зерновой хаб и центр переработки рыбной продукции

В Департаменте сельского хозяйства Севастополя предложили создать зерновой хаб и центр переработки рыбной продукции.

Предложение поступило от директора ведомства в рамках Нацпрограммы социально-экономического развития Севастополя. В частности, зерновой хаб намерены построить совместно с Объединенной судостроительной корпорацией.

- Севастополь обладает всеми необходимыми мощностями, чтобы осуществлять перевалку зерна в больших объемах. Кроме того, порты Севастополя имеют ряд уникальных преимуществ перед конкурентами из соседних регионов. В частности, у нас зимой не замерзает бухта, да и нет сильного ураганного ветра, - объяснил Дмитрий Чумаков.

С помощью нового зернового хаба объемы перевалки зерна можно увеличить с 210 тысяч тонн в год сразу до миллиона в короткие сроки. А в будущем эту цифру можно увеличить до 10 млн в год.

Также в департаменте, помимо зернового хаба, предложили создать крупный центр переработки рыбной продукции, чтоб позволит увеличить добавочную стоимость рыбоперерабатывающей отрасли. Ну и, конечно, новый центр переработки - это сотни дополнительных рабочих мест для севастопольцев.