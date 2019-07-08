Воинские части из Карантинной бухты Севастополя перенесут в Камышовую

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников провел встречу с командующим Черноморским флотом, вице-адмиралом Игорем Осиповым. Главной темой встречи стало обсуждение «дорожной карты», в рамках которой планируется перебазировать воинские части – в том числе водолазную станцию, из Карантинной в Камышовую бухту.

- Вопрос базирования воинских частей в Камышовой бухте уже детально проработан. Сейчас решаются сопутствующие задачи - строительство необходимой инфраструктуры: это и коммуникации, и дороги, и другие объекты. Стоит отдельно подчеркнуть, что на новом месте дислокации воинские части будут размещены рядом с жилыми домами и промышленными объектами – эти моменты тоже следует обдумать, - подчеркнул Дмитрий Овсянников.

А вот после демилитаризации земли Карантинной бухты используют для расширения и развития историко-археологического парка и музея-заповедника «Херсонес Таврический».