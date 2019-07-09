2019-07-09T11:02:16+03:00
Общество

Жилой дом на улице Маринеско в Севастополе введут в эксплуатацию за три месяца

Подрядчик будет постепенно устранять все допущенные нарушения
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе проблемный жилой дом №8-В по улице Маринеско введут в эксплуатацию в течение трех месяцев, если застройщик устранит имеющиеся нарушения. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Овсянников на встрече с пайщиками многоэтажки.

Дом начали возводить еще в далеком 2011 году, но из-за нарушений градостроительного законодательства, которые допустил застройщик, 9-этажку до сих пор не ввели в эксплуатацию.

- С жителями дома мы предметно пообщались в отношении того, как шаг за шагом исправить нарушения и после этого наконец-то сдать дом. Сразу хочу оговориться, что это процедура может занять до 3 месяцев, поэтому жильцам нужно еще немного подождать – тем не менее правительство приложит все усилия, чтобы пойти навстречу пайщикам, - отметил Дмитрий Овсянников.

Представитель подрядчика по строительству дома Анна Вдовенко отметила, что в доме находится 72 квартиры и 4 торгово-офисных помещения.

- Главная проблема многоэтажного дома – это газоснабжение. Кроме того, необходимо также установить здесь и датчики загазованности, чтобы соблюсти пожарные нормы – их нужно разместить в каждой квартире. Решить этот вопрос нужно на общем собрании пайщиков. Кроме того, сам земельный участок, где расположен дом. До сих пор не переоформлен в российском правовом поле. После указаний губернатора, согласно дорожной карте. Мы будем шаг за шагом устранять все нарушения и готовить дом к сдеаче в эксплуатацию, - заключила Анна Вдовенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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