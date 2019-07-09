2019-07-09T15:39:39+03:00
Общество

Ветераны города поддержали законопроект «О гербе Севастополя»

Заксобрание Севастополя рассмотрит его сегодня, 9 июля
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Руководители ветеранских организаций Севастополя обратились с посланием к спикеру Заксобрания города Екатерине Алтабаевой, в котором поддержали проект закона губернатора Дмитрия Овсянникова «О гербе Севастополя».

Обращение подписали свыше 20 ветеранов Севастополя, среди которых председатель региональной общественной организации ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Рыбак, руководитель местного отделения общероссийской организации ветеранов Владимир Гаврилюк, глава общественной организации ветеранов Гагаринского муниципального округа Юрий Ишков и многие другие.

В своем письме ветераны отметили, что в качестве герба знаменитый на весь мир памятник затопленным кораблям не следует меня на грифона.

- В существующем гербе все наглядно и понятно, никакой расшифровки не требуется. Сейчас у нас есть свои боевые флаг и герб, овеянные славой недавних событий – всенародной защиты нашего города от посягательств украинского национального отребья, - говорится в послании.

Авторы подчеркивают, что именно с красным флагом и гербом в руках десятки тысяч жителей Севастополя защищали свой город от прибытия националистов в 2014 года. Этот же флаг был атрибутом при подписании акта о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

Ветераны просят взять во внимание их мнения при выборе герба и Знамени города-героя Севастополя.

Напомним, севастопольский парламент рассмотрит законопроекты «О гербе Севастополя» и «О флаге Севастополя» 9 июля.

Дмитрий Овсянников внес оба законопроекта в Законодательное Собрание еще в ноябре минувшего года, но депутаты до сих пор их не рассмотрели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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