2019-07-09T16:25:24+03:00
Общество

Образовательный центр «Казачья Бухта» в Севастополе откроется 1 сентября

После ремонта он сможет принять почти 2 тысячи учащихся
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Образовательный центр «Казачья Бухта» в Севастополе откроется 1 сентября, рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По его словам, объект готов уже на 90%, рабочим осталось выполнить только отделочные работы внутри здания.

- Главная задача на данном этапе – это создать для учеников максимально комфортные условия для обучения, а также доставить в учебное заведение новое современное оборудование – контакты на его поставку же заключены, - отметил Дмитрий Овсянников.

В настоящее время в образовательном центре «Бухта Казачья» фактически обучается 1,3 тысячи учеников. После ремонта центр сможет принять еще 600 человек.

Губернатор посетил еще одно образовательное учреждение в том же районе – школу в бухте Казачья, которая рассчитана на 704 учащихся.

Сейчас подрядчик заканчивает возводить первый этаж школы, также идут работы по установке канализации и благоустройству территории.

Школа в бухте Казачья будет включать в себя мастерские по обработке металла и древесины, также там будут находится кабинеты домоводства, музыкальные и зрительские залы, библиотека, фотолаборатория, кабинет психологической разгрузки и даже тир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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