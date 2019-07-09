Образовательный центр «Казачья Бухта» в Севастополе откроется 1 сентября, рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По его словам, объект готов уже на 90%, рабочим осталось выполнить только отделочные работы внутри здания.

- Главная задача на данном этапе – это создать для учеников максимально комфортные условия для обучения, а также доставить в учебное заведение новое современное оборудование – контакты на его поставку же заключены, - отметил Дмитрий Овсянников.

В настоящее время в образовательном центре «Бухта Казачья» фактически обучается 1,3 тысячи учеников. После ремонта центр сможет принять еще 600 человек.

Губернатор посетил еще одно образовательное учреждение в том же районе – школу в бухте Казачья, которая рассчитана на 704 учащихся.

Сейчас подрядчик заканчивает возводить первый этаж школы, также идут работы по установке канализации и благоустройству территории.

Школа в бухте Казачья будет включать в себя мастерские по обработке металла и древесины, также там будут находится кабинеты домоводства, музыкальные и зрительские залы, библиотека, фотолаборатория, кабинет психологической разгрузки и даже тир.