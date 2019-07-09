2019-07-09T17:42:26+03:00
Общество

Замминистра культуры России оценил строительство культурного комплекса на мысе Хрустальный

Работы идут в соответствии с графиком, без отставаний, констатировал Николай Овсиенко
Степан ОСТИНОВ
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Замминистра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко/Фото: пресс-служба правительства СевастополяЗамминистра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко/Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополь с рабочим визитом прибыл замминистра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко – он оценил ход работ по созданию культурно-образовательного и музейно-мемориального комплекса на мысе Хрустальный.

По словам замминистра, строительные работы идут по графику – строго по «дорожной карте».

- Подрядчики по всем вопросам плотно взаимодействуют с местными органами власти. Но что еще более важно – и строители, и власти также тесно контактируют по этому проекту и с севастопольцами. Получается очень эффективное трехсторонне взаимодействие. Уверен, что культурно-образовательный комплекс станет одной из визитных карточек города-героя, который будет воздвигнут на, по сути, заброшенных землях, - отметил Николай Овсиенко.

Кроме того, в городе появится Черноморский кампус Российского государственного института сценических искусств.

Напомним, в июне текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о создании в Севастополе ФГБУ «Севастопольский государственный театр оперы и балета» и «Академия хореографии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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