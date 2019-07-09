Депутаты Заксобрания Севастополя снова не утвердили флаг и герб города

Депутаты Заксобрания Севастополя в очередной раз не поддержали законопроекты «О гербе» и «О флаге».

Проекты законов рассматривались сегодня на внеочередном пленарном заседании по инициативе губернатора Севастополя Дмитрий Овсянникова.

Перед голосованием начальник Правового управления правительства Севастополя Михаил Вавилов напомнил, что с 2014 года городской парламент не утвердил герб и флаг города, хотя эти решения были заложены в «дорожной карте» перехода города на систему регионального госуправления, принятую в России.

Он также подчеркнул, что губернатор внес на рассмотрение законопроекты «О гербе» и «О флаге» еще в ноябре прошлого года – но до сих пор они не утверждены.

- Законодательное собрание не предпринимает никаких шагов и действий, чтобы официально установить в Севастополе его главные символы. Если уважаемые депутаты считают, то герб и флаг не отвечает геральдическим требованиям, то вы можете предложить свои варианты, проявить инициативу. (..) Законодательное собрание не регулирует вопросы установления герба и флага города, при этом противодействует законодательной инициативе губернатора в этом вопросе, - считает Михаил Вавилов.