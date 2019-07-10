2019-07-10T15:31:32+03:00
Общество

В Севастополе отремонтировали улицу Карла Либкнехта

На улице появилось 15 новых осветительных опор
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе завершили ремонт ул. Карла Либкнехта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проинспектировал готовность объекта губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. По его словам, на улице появилось 15 новых осветительных опор. Кроме того, подрядчик организовал пешеходные переходы и отремонтировал тротуар. Вдоль проезжей части также размещено 66 новых дорожных знаков.

- На Корабельной стороне по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы идут еще на 17 улицах протяженностью 11 километров, - отметил Дмитрий Овсянников.

До конца текущего года власти планируют в рамках нацпроекта привести в порядок порядка 77 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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