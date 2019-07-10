В Севастополе отремонтировали улицу Карла Либкнехта
В Севастополе завершили ремонт ул. Карла Либкнехта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Проинспектировал готовность объекта губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. По его словам, на улице появилось 15 новых осветительных опор. Кроме того, подрядчик организовал пешеходные переходы и отремонтировал тротуар. Вдоль проезжей части также размещено 66 новых дорожных знаков.
- На Корабельной стороне по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы идут еще на 17 улицах протяженностью 11 километров, - отметил Дмитрий Овсянников.
До конца текущего года власти планируют в рамках нацпроекта привести в порядок порядка 77 километров дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU