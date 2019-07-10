2019-07-10T15:31:32+03:00
Общество

В Севастополе начался ремонт в больнице для ветеранов

Работы завершатся до конца года
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе начался капитальный ремонт филиала №2 городской больницы № 1 для ветеранов Великой отечественной войны и пожилых горожан.

Больница была возведена еще в 1960 году, но с тех пор не ремонтировалась.

- В процессе ремонта полностью заменять все коммуникации, окна, крышу. Кроме того, у больницы появится современное оборудование: аппараты рентген, УЗИ, аппарат для вентиляции легких. Важно также отметить, то количество койко-мест для ветеранов увеличится с 20 до 30, - рассказал губернатор города Дмитрий Овсянников.

Капремонт будет проходить в несколько этапов. При этом само медицинское учреждение будет и дальше принимать больных на стационарное лечение.

Согласно графику, ремонтные работы завершатся до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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