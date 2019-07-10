Нахимовский район Севастополя на следующий год получит больше бюджетных средств на развитие

В текущем году на программы по благоустройству Нахимовского муниципального округа выделено 47 млн рублей. В настоящий момент 92% средств уже заведены в контракты на выполнение работ.

По словам главы Нахимовского муниципального округа Михаила Брицына, в этом году в районе построили футбольное поле, спортивную и детскую площадки.

- Еще предстоят работы по озеленению: мы планируем высадить туи, акации и розы. Кроме того, предстоит отремонтировать большую протяженность дорог на Северной стороне, - рассказал Михаил Брицын.

При этом в следующем году планируетя значительно увеличить финансирование из бюджета на развитие Нахимовского района. В частности, в 2020 году власти намерены благоустроить сквер возле дома культуры на улице Софьи Перовской. Кроме того, в районе улицы Гранатовой организуют общественное пространство.

В свою очередь председатель совета ветеранов Нахимовского района Аркадий Жадько рассказал, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал профинансировать подготовку и организацию празднования 75-годовщины Великой Победы в районе в будущем году.