В Севастополе к 2021 году хотят построить мусороперерабатывающий завод
В Севастополе к 2021 году планируется построить мусороперерабатывающий завод, сообщил директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.
Завод появится в Первомайской балке и будет работать в формате эко-парка.
- Новый мусороперерабатывающий завод позволит перерабатывать в начале 30% мусора. Позже, благодаря формату эко-парка, эффективность переработки возрастет до 100%, - уточнил Михаил Тарасов.
В настоящее время идут переговоры с потенциальными инвесторами данного проекта, и уже осенью текущего года власти хотят начать реализацию эко-парка.
В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что главная задача со стороны правительства – не повышать тарифы на вывоз мусора для населения.
- После строительства четвертой очереди полигона и запуска мусороперерабатывающего завода мы сможем заморозить тарифы на ближайшие 10 лет, - уточнил Дмитрий Овсянников.
ИСТОЧНИК KP.RU