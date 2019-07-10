В Севастополе к 2021 году хотят построить мусороперерабатывающий завод

В Севастополе к 2021 году планируется построить мусороперерабатывающий завод, сообщил директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Завод появится в Первомайской балке и будет работать в формате эко-парка.

- Новый мусороперерабатывающий завод позволит перерабатывать в начале 30% мусора. Позже, благодаря формату эко-парка, эффективность переработки возрастет до 100%, - уточнил Михаил Тарасов.

В настоящее время идут переговоры с потенциальными инвесторами данного проекта, и уже осенью текущего года власти хотят начать реализацию эко-парка.

В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что главная задача со стороны правительства – не повышать тарифы на вывоз мусора для населения.

- После строительства четвертой очереди полигона и запуска мусороперерабатывающего завода мы сможем заморозить тарифы на ближайшие 10 лет, - уточнил Дмитрий Овсянников.