2019-07-10T17:24:58+03:00
Общество

В Севастополе впервые пройдет боксерский турнир городов-героев России

В соревновании будут участвовать четыре боксерские команды
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе с 15 по 18 августа впервые пройдет турнир по боксу среди сборных команд городов-герое России.

По словам президента Севастопольской региональной общественной организации «Федерация бокса» Андрея Олейника, в соревновании будут участвовать четыре боксерские команды.

- На данный момент наша цель – сделать эти соревнования постоянными, включить этот турнир в спортивный календарь России и присвоить ему класс «А». Благодаря такой категории спортсмены после победы в этом чемпионате смогут претендовать на высокое звание Мастера спорта Российской Федерации. Уверен, то тогда боксеры России обратят внимание на этот турнир и на Севастополь в целом, - отметил Андрей Олейник.

Предстоящий турнир по боксу организован при поддержке правительства Севастополя.

В свою очередь начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко заметил, что в настоящее время в Севастополе боксом занимаются более тысячи человек разных возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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