У бизнесмена из Бахчисарайского района за налоговые долги забрали внедорожник

У злостного неплательщика налогов в Бахчисарайском районе судебные приставы изъяли внедорожник Audi Q7.

Автомобиль предварительно был оценен в 1,2 млн рублей, тогда как индивидуальный предприниматель накопил свыше 3 миллионов рублей налоговых долгов. Из них 1,4 млн рублей - это неуплаченные налоги по НДС, а почти 550 тысяч – долг по транспортному налогу.

- Такие меры воздействия предпринимаются Налоговой службой к «злостным» неплательщикам налогов, когда все возможности для добровольного погашения задолженности должником упущены либо упорно игнорируются, - сообщает пресс-служба Инспекции федеральной налоговой службы Крыма.

Если предприниматель не заплатит налоги в полном объеме, то его внедорожник Audi Q7 будет продан, а вырученные средства направят в бюджет. Но этого будет недостаточно, и позже Налоговая служба будет ходатайствовать об аресте другого имущества – тем более, что у должника остались еще два автомобиля.