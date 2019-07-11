2019-07-11T13:23:27+03:00
Общество

В восточном Крыму высадились около 2,5 тысячи десантников: начались учения

Площадки приземления, на которые десантировались военные, являются одними из самых сложных [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Минобороны РФФото: Минобороны РФ
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В восточной части Крыма начались учения военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения. Около 2,5 тысяч военных высадились на двух площадках в Ленинском районе Крыма для совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации.

- Военнослужащие совершили перелет на большие расстояния 40 самолетами Ил-76 Военно-транспортной авиации с аэродромов взлета "Иваново-Северный" и "Ульяновск-Восточный", десантировались на площадки приземления "Найманская" и "Охчи-Оба" в Крыму, - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Военнослужащие десантировались с высоты 600 метров из 40 самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками. Личный состав, в соответствии с замыслом учения, отрабатывал захват объектов условного противника и уничтожил незаконное вооруженное формирование.

- Во время основного этапа учения впервые в Крыму мы провели десантирование более 2,4 тысячи военнослужащих. После этого были отработаны тактические задачи с подразделениями соединения по сбору на площадке приземления, захвату и уничтожению объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также овладению полевым аэродромом для посадки на нем самолетов Военно-транспортной авиации - сказал заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

Военнослужащие десантировались с высоты 600 метров из 40 самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками..Видео: Михаил Патлис! другой источник

Он отметил, что площадки приземления, на которые десантировались военные, являются одними из самых сложных, поскольку находятся недалеко от моря. Помимо этого, высадка потребовала четких слаженных действий от экипажей самолетов Ил-76 ВТА и подразделений ВДВ.

- Десантирование из самолетов производилось двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом, на минимальных расстояниях между ними. Это потребовало от командиров и личного состава более тщательной подготовки в отработке вопросов десантирования в данных условиях, - уточнил Наумец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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