2019-07-11T10:54:02+03:00
Общество

«Севавтодор» получил 48 единиц дорожной техники

На предприятие доставили новые экскаваторы, погрузчики и катки
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Государственное бюджетное учреждение «Севастопольский Автодор» поступило 48 единиц спецтехники для ремонта дорог, рассказал замгубернатора Севастополя Владимир Базаров.

В частности, в распоряжении предприятия появились экскаваторы, погрузчики, автогрейдер, бетоносмеситель, грунтовый и комбинированный катки и другая нужная техника.

Тяжелая техника будет задействована для дорожных работ в труднодоступных местах, в горах. Кромt того, она необходима для ликвидации ЧП на дороге.

- Новые машины уже используются при капитальном ремонте на улице Богдана Хмельницкого, улице Подгорная, а также при восстановлении дороги на спуске Котовского, которую еще в июне сильно размыло ливнем. Техника, безусловно, позволит охватить больший объем работ в раках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил исполняющий обязанности директора Севастопольского Автодора Сергей Красюк.

До конца текущего года на предприятие поставят более 50 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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