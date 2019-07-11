2019-07-11T11:25:25+03:00
Общество

В «Херсонесе Таврическом» состоится премьера новаторского спектакля «Грифон»

Спектакль соединит классический театр и современные технологии
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе, на обновленной сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический», 27 июля состоится премьера масштабного новаторского спектакля «Грифон». Премьера будет приурочена к празднованию Дня крещения Руси.

Спектакль станет уникальным симбиозом классического театрального искусства и современных мультимедийных технологий.

Перед зрителями предстанут комбинированные механические куклы, кинестетические объекты и причудливые надувные конструкции. Кроме того, в спектакле будет задействовано 100 артистов, которые поменяют более трехсот костюмов, а сложную техническую часть «Грифона» будут обслуживать 300 закулисных специалистов

- Параллельно с премьерой «Грифона» в Херсонесе 26 и 27 июля пройдет одноименный фестиваль, который посетят свыше 300 реконструкторов-энтузиастов. Они перенесут зрителей на тысячу лет назад – в мир древней Корсуни, - рассказал председатель фонда «Моя история» Иван Есин.

Премьера «Грифона» 27 июля в 21.00, позже спектакль будут ставить каждую субботу в то же время до 28 сентября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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