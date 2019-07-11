2019-07-11T17:34:39+03:00
Общество

Губернатор Севастополя вернул в Заксобрание законопроект о сборе валежника

Он позволит севастопольцам собирать сухие ветки в лесу для своих нужд
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя повторно отправил на рассмотрение Заксобрания города проект закона «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

Этот законопроект даст возможность жителям Севастополя собирать и заготавливать валежник в лесных массивах для своих нужд – в настоящее время законных оснований для этой деятельности у жителей сельской местности в регион нет.

Кроме того, данный проект закона урегулирует отношения между севастопольцами и властями в части сбора сухих веток, а также ограничит возможность незаконной заготовки древесины, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Напомним, в июне депутаты Законодательного собрания не утвердили данный законопроект, благодаря которому жители города и сельских районов могут собирать в лесу сухие ветки для своих целей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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