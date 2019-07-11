Что принесет жителям Балаклавы статус горожан

С тех пор как Балаклава стала закрытым и секретным объектом, а это произошло в 1957 году, у нее был статус «внутригородского муниципального образования города Севастополь - Балаклавский муниципальный округ».

А сейчас депутаты ЗС Севастополя решили вернуть ей статус города. И при принятии закона об административно-территориальном устройстве города Севастополя, прописали, что Балаклава - город.

- Это важно с точки зрения перспектив. Ведь сегодня Балаклава - это не военная база, а туристический центр с интересной историей и прекрасными условиями для рекреационного туризма, - считает депутат ЗС Севастополя Валерий Аксенов.

Новость о новом статусе вызвала множество вопросов у местных жителей. Им не вполне понятно, какие последствия ждут новоявленных горожан.

- Для жителей это не принесет никаких негативных изменений - ведь сейчас Балаклава фактически и так живет как отдельный город. Да и после принятия закона Балаклава по-прежнему останется в составе Севастополя - города федерального значения. Но изменения точно коснутся Балаклавского муниципального образования, и различных балаклавских учреждений, и предприятий, которым, скорее всего, придется полностью поменять все свои документы. Конечно же, это может повлечь дополнительные денежные расходы, - сообщила «Комсомолке» депутат ЗС Севастополя Татьяна Лобач.

По словам Лобач, несмотря на некоторые возможные трудности, возвращение Балаклаве статуса города - необходимая мера. Подобные изменения - это, прежде всего, по ее словам, вопрос самосознания и исторической справедливости.С тех пор как Балаклава стала закрытым и секретным объектом, а это произошло в 1957 году, у нее был статус «внутригородского муниципального образования города Севастополь - Балаклавский муниципальный округ».

А сейчас депутаты ЗС Севастополя решили вернуть ей статус города. И при принятии закона об административно-территориальном устройстве города Севастополя, прописали, что Балаклава - город.

- Это важно с точки зрения перспектив. Ведь сегодня Балаклава - это не военная база, а туристический центр с интересной историей и прекрасными условиями для рекреационного туризма, - считает депутат ЗС Севастополя Валерий Аксенов.

Новость о новом статусе вызвала множество вопросов у местных жителей. Им не вполне понятно, какие последствия ждут новоявленных горожан.

- Для жителей это не принесет никаких негативных изменений - ведь сейчас Балаклава фактически и так живет как отдельный город. Да и после принятия закона Балаклава по-прежнему останется в составе Севастополя - города федерального значения. Но изменения точно коснутся Балаклавского муниципального образования, и различных балаклавских учреждений, и предприятий, которым, скорее всего, придется полностью поменять все свои документы. Конечно же, это может повлечь дополнительные денежные расходы, - сообщила «Комсомолке» депутат ЗС Севастополя Татьяна Лобач.

По словам Лобач, несмотря на некоторые возможные трудности, возвращение Балаклаве статуса города - необходимая мера. Подобные изменения - это, прежде всего, по ее словам, вопрос самосознания и исторической справедливости.