2019-07-11T18:25:39+03:00
Общество

В Севастополе хотят платить второй материнский капитал

Законопроект рассмотрит Заксобрание Севастополя
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастпополяФото: пресс-служба правительства Севастпополя
Изменить размер текста:

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников внес в Заксобрание проект закона о одноразовой выплате после рождения второго ребенка в семье севастопольцев – своего рода местный материнский капитал.

Он будет дополнением к федеральной выплате, которая положена всем россиянам, у которых в семье два и более ребенка.

Согласно документу, севастопольцы могут получать эту единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей уже с начала следующего года.

По проекту бюджета города в 2020 году на эти цели предусмотрено 94,5 миллионов рублей.

Главная задача этого законопроекта – повысить рождаемость в городе и благосостояние севастопольских семей, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пьяная сакчанка заколола ножом своего товарища и получила 7 лет тюрьмы
Украинка пыталась провезти в Крым немецкий револьвер с патронами
Из-за некачественных проектов в Бахчисарае остановилось строительство детского сада и школы
Трогательное видео, как парень делал предложение в центре Ялты, взорвало соцсети
За 900 миллионов рублей в Большой Ялте отремонтируют очистные сооружения
И снова авария: На трассе «Таврида» столкнулись две легковушки
На железнодорожном вокзале в Симферополе начали укладывать новую плитку
Игривый и любознательный: Котенок Таврик станет логотипом крымской пещеры «Таврида»
Из-за аварии трассу «Таврида» в Симферопольском районе парализовала пробка
В Крыму назначили нового министра здравоохранения
За прошлые сутки спасатели два раза оказали туристам помощь в горах
На трассе «Таврида» произошло ДТП: Пострадали три человека
За двойное убийство жителю Бахчисарая грозит пожизненное заключение