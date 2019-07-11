В Севастополе хотят платить второй материнский капитал

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников внес в Заксобрание проект закона о одноразовой выплате после рождения второго ребенка в семье севастопольцев – своего рода местный материнский капитал.

Он будет дополнением к федеральной выплате, которая положена всем россиянам, у которых в семье два и более ребенка.

Согласно документу, севастопольцы могут получать эту единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей уже с начала следующего года.

По проекту бюджета города в 2020 году на эти цели предусмотрено 94,5 миллионов рублей.

Главная задача этого законопроекта – повысить рождаемость в городе и благосостояние севастопольских семей, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.