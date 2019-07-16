Судебные приставы Керчи арестовали имущество пяти предпринимателей за налоговые долги

Сотрудники службы судебных приставов в Керчи арестовали имущество пяти предпринимателей за неуплату налогов.

В частности, в разгар лета у двух индивидуальных предпринимателей изъяли маломерные катера и автомобиль, а у хозяйки салона красоты приставы конфисковали LED–телевизор. Житель Керчи, директор сразу двух организаций–должников, вынужден передвигаться на городском общественном транспорте, поскольку приставы арестовали его личный автомобиль.

Тем не менее, до того как нерадивый предприниматель лишится своего имущества, ему предоставляются возможности для добровольного погашения налогового долга.

- В результате активных действий налоговиков и судебных приставов предприниматели уплатили свою задолженность практически в полном объеме, а руководитель предприятий обязался полностью погасить долг в самое ближайшее время, - сообщает пресс-служба Инспекции ФНС по Симферополю.

Всего же судебные приставы готовятся арестовать имущество неплательщиков налогов в Крыму на сумму более 340 миллионов рублей.