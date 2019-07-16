Многодетные семьи в Крыму имеют право на льготы при уплате земельного налога

Многодетным семьям в Крыму необходимо уточнить свою льготу на земельный налог в налоговых органах республики.

Рассчитывать на льготы по имущественным налогам могут родители или один родитель, воспитывающие не менее трех несовершеннолетних детей, в том числе родившихся в предыдущих браках.

Для удобства многодетных граждан организован принцип экстерриториальности – их ждут в любой налоговой Инспекции республики, где сотрудники проверят наличие льготы и, в случае необходимости, примут заявление для ее предоставления.

- Такое приглашение можно считать превентивной, а не обязательной мерой, поскольку всю информацию налоговикам могут передаваться органами социальной защиты – таким образом льгота будет предоставляться в беззаявительном порядке, - сообщает пресс-служба Инспекции по ФНС Симферополя.

Тем не менее, гражданин может самостоятельно предоставить заявление и соответствующие документы на льготу. Кроме того, крымчане имею возможность направить указанные документы через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.