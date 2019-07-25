А вы взяли с собой паспорт в море? Как отдохнуть на воде и не нарваться на штраф от пограничников

ДОКУМЕНТЫ НЕ ЗАБУДЬТЕ

Пограничная моторная лодка разгоняется до 100 километров в час моментально. Шутка ли, 250 «лошадей»! Ни один нарушитель не уйдет.

Мужчина, который правит катером метрах в 500 от нас, пока не знает, что за ним – погоня. Идет себе спокойно в открытое море. На сигнал пограничников не реагирует.

- Какой смелый! От погранслужбы убегать! – удивляюсь.

- Вряд ли он убегает, просто не слышит, – объясняет мне мичман Валерий Ветров. – Все-таки ветер, море, шум мотора. Лодок, катеров тут много, обычно люди не сразу понимают, что это за ними погоня. Когда мы их уже обходим с борта и начинаем поджимать, тогда останавливаются. Чтобы кто-то увидел нас и дал газу – это большая редкость, значит, там точно на борту килограмм героина.

У борта катера мы с такой скоростью оказываемся мгновенно. Водитель, как только увидел пограничников, сразу затормозил.

- Здравствуйте! Ваши документы? – инспектор наклоняется через борт, чтобы посмотреть бумаги. – Все нормально, хорошего дня!

Каждый, кто выходит в море, должен обязательно иметь с собой паспорт или его ксерокопию. Документ не нужен только в одном случае: если собираетесь отплыть не далее, чем на 500 метров от берега близ обустроенного пляжа. Дикие места не в счет!

Тем временем на горизонте появился водный мотоцикл. И снова наша моторная лодка летит ему наперерез.

- Паспорт?

- Нету… - опускает голову мотоциклист. – Забыл.

Увы и ах, это не оправдание, так что держите, товарищ, протокол за административное правонарушение (ч. 1 ст. 18 КоАП РФ).

Забыл? Не оправданиеФото: Михаил ПАТЛИС

- Нет у нас каких-то сверхъестественных требований, - вздыхают пограничники. - Это же как на машине: выезжаешь – берешь с собой права. А у нас можно даже не паспорт, а его ксерокопию предъявить! Вот буквально вчера оштрафовали парня на лодке. Остановили на проверку – паспорта нет. Так он заявил, мол, документы на берегу, сейчас возьму. Вытащил лодку, сложил весла и убежал. Думал, если мы к берегу на своей лодке подойти не можем, то от нас можно скрыться. Не учел, что есть на берегу наряды. Его поймали и оформили сразу два протокола – не только за нарушение правил пограничного режима, но и за попытку скрыться с места происшествия.

ПОЗВОНИТЕ НА ЗАСТАВУ

Каждый экипаж пограничной моторной лодки проводит за смену 5-7 часов в море и за это время успевает проверить до 70 плавсредств.

- Мы подходим ко всем судам на участке. Большинство – это маломерные, дедушки ставриду идут ловить для удовольствия. Они все местные, знают, что делать, поэтому предъявляют документы, мы желаем им хорошего дня и уходим, - рассказывает мичман Валерий Ветров.

Пограничники осматривают все суда, которые выходят в мореФото: Михаил ПАТЛИС

Чаще всего, по словам пограничников, режим нарушают туристы.

- Человек приехал на отдых, взял с собой лодку надувную, к примеру. И не знает, что есть еще какие-то правила. Некоторые возмущаются, когда останавливаешь для проверки. Говорят, я купил лодку, почему я должен еще что-то? Ну, если ты в ванной будешь плавать – тогда ничего не должен. А в море – будь добр соблюдать правила. Ксерокопия паспорта – 20 рублей. Штраф – 500 рублей. Экономия же налицо! – объясняют пограничники. – А еще мало кто помнит, что нужно ставить плавсредство на учет.

Если у вас есть скутер, катер, моторная лодка с мощностью более 10 «лошадей», тогда нужно прийти на ближайшую погранзаставу с документами и зарегистрировать ее. Это делается единожды.

За два часа до выхода в море нужно позвонить на заставу и предупредить о том, что собираетесь на прогулку, сообщить количество людей на борту и примерное время возвращения. Вернулись – тоже будьте добры позвонить. Долго не выходите на связь – вас начнут искать.

Регистрировать нужно все, что с мотором мощнее 10 "лошадей"Фото: Михаил ПАТЛИС

- Это хорошая практика, - говорит мне позднее местный рыбак Дмитрий. – Так чувствуешь себя в безопасности. Я иду в море и знаю: случись что – пограничники знают, куда я ушел на рыбалку, смогут быстро найти.

Уведомлять о выходе в море нужно всем, а не только владельцам лодок, поставленных на учет. Даже если у вас никакого мотора, а всего лишь пара весел.

Звонить на заставу нужно и владельцам дыхательных аппаратов для дайвинга. Их тоже ставят на учет.

ПРИСТЕГНИТЕ ЛОДКУ

Еще одно распространенное нарушение – неправильное хранение плавсредства на берегу.

- Лодка либо пристегивается на замок цепью к колышку, либо закрывается в помещении, - объясняет сотрудник погрануправления ФСБ по РК Василий Никифоров. – Это делается, чтобы исключить незаконные выходы во внутренние морские воды.

Лодку нужно хранить на замке или под замкомФото: Михаил ПАТЛИС

Что-то блеснуло невдалеке от нашей моторной лодки. Оказалось – это прикрепленная к рыбацкой сети марка – бутылка с запиской, где указана рыболовецкая бригада. Это значит, что сеть установлена законно.

- У нормальных рыбаков все сети маркированы. Если вдруг мы не видим марку, обзваниваем все местные бригады, ведь марка могла просто оторваться, - рассказывает Василий Никифоров. – Если вдруг сеть ничья, то мы ее снимаем и оформляем. Находится владелец – на него протокол. Не находится – утилизируем как бесхозную.

- За туристами на лодках следите, браконьеров гоняете… кого еще?

- Подводных охотников иногда. В темное время суток подводная охота вообще запрещена. А вот если у него с собой острога – то здесь протокол гарантирован и днем, потому что это незаконное орудие лова. Особенно много охотников-нарушителей у берегов Большой Ялты и на западном берегу, в районе Тарханкута.

Дыхательные аппараты тоже ставятся на учетФото: Михаил ПАТЛИС

Ветер то и дело норовит унести в море мою кепку. А на пограничниках пилотки – как приклеенные.

- В чем секрет? – спрашиваю.

- А пилотка особенная, крепится на голове. Надо надеть и вот так вот подвинуть – до щелчка, - хохочет мичман.

До конца смены пограничники поймали еще пару рыбаков без документов, а тайну пилотки так и не раскрыли.

До 70 осмотров в сутки проводит один экипажФото: Михаил ПАТЛИС

ЦИФРА

В 2 раза

увеличилось количество нарушителей пограничного режима на воде в курортный сезон.

Вот так хранить лодку правильноФото: Михаил ПАТЛИС

КОНКРЕТНО

Памятка владельцу лодки

1. Если мотор мощностью более 10 лошадиных сил, поставьте лодку/скутер/мотоцикл на учет в погранзаставе того района, где собираетесь выходить в море. На учет надо ставить и дыхательные аппараты для дайверов.

2. Минимум за 2 часа до выхода в море звоните пограничникам и сообщайте, на какой лодке и куда вы планируете идти, когда вернетесь и сколько людей у вас на борту. По возвращении снова позвоните и скажите, что вы причалили к берегу.

3. У всех (!) людей на борту должен быть с собой паспорт или его копия. Исключение – если вышли в море в организованном месте массового отдыха - но не дальше, чем на 500 метров от берега.

4. Хранить на берегу лодку можно либо в закрытом помещении (ангар, гараж), либо пристегнутой цепью к стенке или колышку. Обязательно на замок! Можно и ошвартовать у причала, но только если он охраняемый.