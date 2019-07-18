Крупнейший крымский банк впервые открывает «офисы-галереи» с картинами местных художников

Крым испокон веков был меккой для писателей, художников и поэтов мирового масштаба. Уникальная крымская природа до сих пор вдохновляет на креатив не только людей искусства, но и даже местные финансовые учреждения, которые хотят приобщиться к богатым традициям живописи родной земли. Например, крымкий банк РНКБ впервые на полуострове открыл свои отделения в новом, творческом, формате «офис-галерей».

Теперь в банковских отделениях жители полуострова и туристы могут насладиться прекрасными картинами крымских художников, для которых родной край стал прекрасной музой.

Первые два офиса в «галерейном» формате уже открылись в Ялте: 16 картин размещены в отделении №1 по улице Киевская, 56, а еще 10 работ экспонируются в отделении РНКБ №87 по улице Ленина.

Ко всем представленным картинам прилагаются информационные буклеты с кратким описанием картины и данными галереи, которая любезно предоставила работы для экспозиции.

Кроме того, все желающие могут не только увидеть полотна крымских мастеров, но приобрести понравившиеся картины.

При этом купить произведения искусства можно через кассу банка или специалиста со счета, мобильное приложение РНКБ24/7 или через интернет-банкинг.

- Надеемся, что новый формат наших офисов понравится как местным жителям, так и гостям Крыма, - говорит вице-президент – директор департамента управления и развития банковской сети РНКБ Сергей Волков. – Мы рассматриваем возможность реализации подобного формата в других регионах Крыма, а также в городе федерального значения Севастополь.

Справка КП

Контрагент проекта РНКБ - ялтинская галерея крымской живописи Арт-Юг, которая была основана в 2003 году. Галерея активно популяризирует крымскую школу живописи, а также организует и проводит выставки и другие арт-события