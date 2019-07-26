«Золото? Попадается! Но черепки бывают ценнее»: Как подводные археологи исследуют «Крымскую Атлантиду»

Мы несемся по пыльной грунтовке, а мимо пролетают заброшенные села, соленые озера, опустевшие воинские части. Наш путь лежит в Набережное - небольшое село на юго-востоке Керченского полуострова. В этом небольшом, затерянном среди «марсианского» пейзажа поселке, археологи и волонтеры Русского географического общества и Черноморского центра подводных исследований раскапывают «Крымскую Атлантиду», легендарный античный город Акра.

О том, что в этих краях некогда существовал процветающий город, было известно с древности - он упоминается в трудах Птолемея, Страбона, и многих других античных географов и путешественников. Название города с греческого переводится как «холм» или «возвышенность». Именно это и послужило причиной того, что местонахождение города долгое время оставалось загадкой. Никто не мог предположить, что «возвышенность» окажется на морском дне.

Подъезжаем к песчаной косе, где раскинулся лагерь исследователей. Побережье крайне живописно - тут и там лежат заброшенные рыбацкие лодки, ветер шумит над соленым озером, которое отделяет от моря только узкая полоса берега, а над рыболовецкими сооружениями в море кружат чайки и бакланы.

Лагерь археологов на побережьеФото: Михаил ПАТЛИС

На берегу - множество обломков керамики.

- Волны подняли песок, ничего не видно! Придется ждать, пока успокоится! - кричит один из археологов своему коллеге, одетому в гидрокостюм.

Выйдя из машины, я направляюсь к группе палаток, стоящих практически в упор к кромке моря.

В лагере кипит жизнь. Экспедиция собрала ученых и волонтеров со всей России. Пока аквалангисты готовят снаряжение к дальнейшим погружениям, девушки-волонтеры Русского Географического Общества из Томска отмывают извлеченные из воды находки на так называемой «керамичке». На моих глазах бесформенные кучи песка и обломки превращаются в исторические артефакты. Из песка появляются элементы амфор, древняя черепица и остатки античной посуды.

- Не скучно так работать, пока другие ныряют? - спрашиваю у одной из девушек.

- С чего бы? Мы за этим сюда и ехали, где же еще можно помыть посуду, которой две тысячи лет? - со смехом отвечает волонтер.

Волонтеры не только погружаются к руинам но и помогают в расчистке артефаков

С этим трудно поспорить - среди окружающей безмятежности, на руинах некогда процветавшего боспорского города дух времени чувствуется особенно ярко.

Волонтеры РГОФото: Михаил ПАТЛИС

Один из водолазов сидит у палатки и осматривает свое снаряжение.

- Я историк по образованию, долгое время погружения под воду были моим хобби. Четыре года назад, в 2016 году, я услышал что в Крыму для изучения подводного города необходимы волонтеры, имеющие опыт подводного плавания, и решил попробовать себя в этом деле. Приехал - и влюбился в Крым, его историю, в подводную археологию. Уволился с «кабинетной» работы и исполнил детскую мечту - переехал из Ставропольского края к морю и работаю археологом, - рассказывает сотрудник Черноморского центра подводных исследований Павел Горбунов.

РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ

Хоть первые исследования на территории Акры проводились еще в 80-х годах прошлого века, город хранит в себе множество тайн и загадок. До сих пор не локализованы многие постройки. Например, до сих пор историки не знают даже, где располагались главные ворота в город. Археологи предполагают, что на данный момент они сумели обследовать только около 5% территории поселения, в котором некогда проживало более полутора тысяч человек.

- Видите буйки? Они обозначают местонахождение изучаемых в данный момент построек. Вот тут проходила крепостная стена, а чуть далее располагалась одна из башен. Сейчас мы работаем на глубине около 2 -3 метров, и местонахождение каждой постройки фиксируется и проводится привязка к карте. В дальнейшем мы построим модель города, - рассказывает Виктор Вахонеев, замдиректора Черноморского центра подводных исследований.

Местоположение каждой находки фиксируется для дальнейшей модели городаФото: Михаил ПАТЛИС

Вахонеев сетует, что недостаток бюджета у экспедиции сильно мешает темпу исследований. По словам археолога, каждый год Акра страдает от вторжений «подводных черных копателей» и природы, которая с каждым годом все больше разрушает античные руины. Исправить это можно, только создав тут подводный археологический музей, охраняемый государством, считает исследователь.

СОКРОВИЩА АРХЕОЛОГОВ

- А клад нашли? А золото? - не преминет спросить любой турист или местный житель, проходящий мимо.

Ученым и волонтерам такие вопросы уже порядком поднадоели, ведь для них важна не стоимость находки, а ее уникальность и происхождение.

- Вот, например, клеймо на амфоре, указывающее, что она была произведена в Гераклее, городе на территории современной Турции. Это важное доказательство торговых связей Акры. И осколки посуды высокого качества позволяют предположить, что жители города были достаточно зажиточными людьми, - рассказывают археологи, демонстрируя некоторые из недавних находок.

А золото - да, иногда попадается. В одной из построек, к примеру, обнаружили уникальную золотую серьгу, произведенную примерно в IV веке до нашей эры. Но нередко случается так, что осколок кувшина для археологов - куда более интересная находка, нежели золотая монета.

Экспедиция продлится до конца лета, и исследователи надеются, что Акра откроет еще несколько своих тайн. А также приглашают всех желающих принять участие в конкурсе на участие в экспедиции в качестве волонтеров РГО в следующем сезоне.