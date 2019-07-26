Мужчину, зарезавшего девушку в Раменском, подозревают в еще одном убийстве в Крыму

Вполне вероятно, что зверское убийство женщины на детской площадке в Раменском (Московская область) было не первым для задержанного - 38-летнего Артема. Следователи подозревают его в еще одной расправе.

- Задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийстве девушки, - рассказали в главном следственном управлении СКР по Московской области.

38-летний Артем уже имел судимость. Фото: Архив КП

Жуткое убийство на детской площадке потрясло всю Россию. Мужчина прямо средь бела дня 25 июля подсел на скамейку к 25-летней Наталье и начал бить ее ножом прямо на глазах у ее дочери и племянника.

После двух десятков ударов он ушел с места преступления. Шокированные очевидцы, в числе которых - дети, в ужасе разбежались кто куда.

Наталья скончалась от полученных ран.

Следователи задержали подозреваемого. Он уже написал явку с повинной. Оказалось, что Артем ранее был сожителем жертвы. Нигде не работал, жил на съемной квартире.

- На допросе мужчина сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах, совершенного им убийства, пояснив, что преступление совершено из ревности, - сообщили в СКР.

Идет расследование уголовного дела, назначено несколько экспертиз. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

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