2019-07-22T16:40:27+03:00
Общество

"Видели людей в военной форме": Кто в Крыму разрыл два древних кургана

Виновных ищет полиция
Анастасия ЖУКОВА
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Черные копатели хотят только одного - наживы. А на историю и культуру им наплеватьЧерные копатели хотят только одного - наживы. А на историю и культуру им наплеватьФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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- Подъехал к курганам грузовик, оттуда высыпались военные с лопатами и начали раскапывать! Целые траншеи прорывали! - перешептываются в селе Отрадном Бахчисарайского района Крыма.

Зачем это военным - непонятно. Возможно, местные жители просто приняли камуфляж из городского военторга за форму Минобороны, вот и родились слухи.

Курганы эти - древние, предположительно скифские, расположены к югу от села.

Неизвестные перекопали захоронения в прошлом году, ученые сколько раз жаловались, просили найти виновных, однако уголовное дело заведено только сейчас. Уже после того, как подключилась прокуратура и обязала полицию возбудить дело.

Этот объект находится в ведении Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника (БИКАМЗ). Кто повредил курганы, там тоже не знают.

- Сотрудники регулярно объезжают все наши объекты, а их очень много – больше 200! И вот где-то в мае 2018-го они приехали в Отрадное и увидели грабительские раскопы, шурфы, какие-то траншеи. Кто их копал - нам не известно, но мы сразу отреагировали: сообщили в Госкомитет по охране культурного наследия и в полицию, запросили информацию о причиненном ущербе, - рассказал КП-Крым генеральный директор БИКАМЗ Вадим Мартынюк.

Проводились ли там нелегальные раскопки - неизвестно. Правду будет выяснять следствие. Поначалу полиция отказывала в возбуждении уголовного дела, в музее обжаловали эти постановления в прокуратуру. В итоге летом 2019 года по настоянию надзорного ведомства МВД все же открыло дело по факту уничтожения или повреждения объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

НЕ ИССЛЕДОВАЛИ

Официальные раскопки курганов в Отрадном не проводились, поэтому достоверно сказать, какие именно ценности и тайны хранит земля, пока невозможно.

- До тех пор, пока курган не вскроют, никому ничего не известно, только предположения, что это – скифские захоронения. Курганы возводились в древности, а подзахоронения производились на протяжении длительного времени. Они могут быть богатые, а могут – вообще «ни о чем». Обычно если курган раскапывается, то – до основания. Оттуда изымают все ценное, подходящее для музеефикации, что представляет интерес для науки, истории. И после курган списывается, - разъяснил директор музея-заповедника.

ТО ЧЕРНЫЙ КОПАТЕЛЬ, ТО ТРАКТОР

В Крыму, по словам Вадима Мартынюка, подобные незаконные раскопки – к сожалению, не редкость. Часто курганы страдают не только от «черных копателей», но и просто потому, что захоронение во время распределения земли случайно оказалось на чьей-то частной земле.

- Бывает, курган раскапывает трактор. Едут, плугом зацепили и пошли. Схему планировочных ограничений с учетом объектов культурного наследия составляли при Украине, и у меня иногда ощущение создается, что просто карту в Google открыли, расставили эти объекты примерно в километре друг от друга – и все. А потом оказывается, что курганы находятся на полях у людей, - возмутился Вадим Мартынюк. - А здесь должен быть самый щепетильный подход! Мы такие факты повреждения захоронений вскрываем и сразу сообщаем властям.

Директор музея-заповедника считает, что курганы, пострадавшие от несанкционированных раскопок – хоть случайных, хоть преднамеренных – нужно немедленно дальше исследовать, иначе Крым рискует потерять безвозвратно часть исторического и культурного наследия.

- Нужно раскапывать и списывать. А то ничего не останется. Курган может быть пустым, а может – принести для науки интересные открытия, - заключает Мартынюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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