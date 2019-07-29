Репортаж с российско-украинской границы: Люди надеются на оттепель между странами

Каждый сезон особо одиозные украинские политики и эксперты упорно кричат о том, что никто не едет отдыхать в Крым, и каждый год статистика опровергает это. В июле границу пересекали в среднем 11 300 человек в сутки, это на 2200 человек больше, чем в июне. Выросло и количество транспортных средств - на 300 автомобилей в сутки больше.

Сейчас менее радикальные личности в незалежной уже признают, что их сограждане отдыхают в Крыму, но все равно пытаются запугать их - якобы огромными искусственными очередями на пунктах пропуска, сложностью прохождения пограничного и таможенного контроля, плохой инфраструктурой и т. д. Так ли это, решил разобраться корреспондент «КП-Крым».

ЕЗДИЛИ И БУДЕМ ЕЗДИТЬ!

Еще на подъезде к пункту пропуска «Джанкой» видно вереницу машин с украинскими номерами. Но никакой искусственной очереди - автомобили заезжают на осмотр с небольшим интервалом. И если возникает когда очередь, то только из-за количества желающих проехать.

Туристы ждут своей очереди на выездФото: Михаил ПАТЛИС

- Да уж, многолюдно у вас тут. Вы хотя бы ночью отдыхаете? - спрашиваю у одного из таможенников, осматривающих автомобили.

- Да какое там, ночью тут бывают такие же очереди, если не больше. У нас ввели даже дополнительные смены, чтобы не было никаких задержек, - отвечает он.

Когда наша машина, минуя вереницу авто, проезжает к пропускному пункту, люди начинают возмущенно перешептываться.

- Не переживайте, мы журналисты. Не задержим вас, - успокаиваю я присутствующих.

МАПП «Джанкой» - самый популярный из трех пунктов пропуска КрымаФото: Михаил ПАТЛИС

Обстановка немного разряжается, хотя некоторые люди явно недовольны, что их кто-то фотографирует.

- Скажите, а вы с какого курорта возвращаетесь? Как отдых, понравился? - стучусь в окно иномарки с киевскими номерами.

О целях поездки украинцы предпочитают умалчиватьФото: Михаил ПАТЛИС

- Мы не совсем с курорта, от бабушки из Севастополя. Да, понравилось, как и всегда, мы и не прекращали сюда приезжать. Как ездили, так и будем ездить, - отвечает водитель.

Обошли несколько авто и не встретили ни одного человека, кто признался бы, что отдыхал на одном из крымских курортов. Все ответы как под копирку: ездили к родственникам. Хотя загар и многочисленные пляжные принадлежности в багажнике явно указывали на истинную цель поездки.

И лишь одна из женщин честно мне заявила: да, приехала отдыхать.

- Я из Одессы. В Крым ездила еще с советского времени, а в последние пять лет так пугали, что не стоит ехать, и я все боялась. Но у меня соседка съездила, никаких проблем тут у нее не было, вот и я решилась. Жила сначала под Евпаторией, потом отдохнула в Ялте. Очень понравилось, что там с набережной все посносили, стало как в моей юности, - рассказывает Лидия В.

В сутки границу пересекает более 11 тысяч граждан незалежнойФото: Михаил ПАТЛИС

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

На трудности при прохождении границы почти никто не жаловался, но несколько человек посетовали, что осмотр автомобиля очень уж дотошный.

- Из багажника пришлось вынуть вообще все, даже запаску и инструменты. Разве что кресла из салона не вытащили. Дети уже капризничать начали, жарко, а мне сейчас все назад складывать. Я недавно в Беларусь ездил, так там на границе мне просто в багажник заглянули, даже сумки не просили открыть, сказали езжай, - жалуется турист из Чернигова.

Осматривают пограничники тщательноФото: Михаил ПАТЛИС

Действительно, автомобили осматривают крайне пристально. Но это вынужденная мера. Из Украины в Крым неоднократно пытались провести не только относительно безобидную контрабанду в виде продуктов питания, но и взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы.

- За последние полгода было зарегистрировано 8 попыток провезти через границу наркотические и психотропные вещества и как минимум 6 попыток незаконного ввоза оружия и боеприпасов на территорию Крыма, - такова статистика Крымского погрануправления ФСБ РФ.

Мышь не проскочитФото: Михаил ПАТЛИС

Кроме того, именно с автомобилями связаны наиболее частые нарушения на границе.

- В этом году у нас много нарушений из-за пропуска сроков временного ввоза автомобилей. Это связано в первую очередь с вступлением нового Таможенного кодекса, в котором есть некоторые послабления. Если раньше транспортное средство ввозилось на год и при нарушении этого срока необходимо было выплатить таможенные пошлины и штраф, то теперь в течение полугода после нарушения они могут свободно вывезти автомобиль и обойтись простым штрафом - так объяснил повышенное внимание к автомобилистам заместитель начальника Джанкойского таможенного поста Александр Астахов.

КОНТРАБАНДИСТ НЕ ПРОЙДЕТ

Как известно, контрабандисты - народ изворотливый, и часто даже самый опытный сотрудник контрольных органов может что-то упустить. Но не пропустит МИДК - мобильно инспекционно-досмотровый комплекс. Футуристичного вида машина - не что иное, как гигантский «рентген», подобный тем, что просвечивают сумки в аэропортах. Только этот способен «просканировать» даже автобус, не упустив при этом даже предметы размером с монетку и заглянув в самые труднодоступные места.

Мобильные комплексы упрощают работу таможенной службыФото: Анастасия ЖУКОВА

- Этот комплекс не раз выручал нас. Из недавних примеров - нам удалось предотвратить попытку вывезти из Крыма 1550 литров дизельного топлива. Граждане Украины установили на нескольких автомобилях дополнительные топливные баки, и без МИДК отличить от заводских их было бы невозможно, а там помещались сотни литров топлива, - нахваливают таможенники чудо-агрегат.

По словам оператора машины, она абсолютно безопасна как для всего сканируемого, так и для людей. А сама процедура занимает несколько минут, что экономит время как таможенников, так и граждан, пересекающих границу.

«НЕ СНИМАЙТЕ МЕНЯ»

Подъезжаем к мосту, где находится линия разграничения. С недавних пор с нашей стороны убрали блокпост - теперь проходной участок границы полностью контролируется с помощью высокотехнологичного автоматического оборудования.

От бывшего российского блокпоста до пункта пропуска ходит автобус, чтобы людям не надо было идти несколько километров пешком. На импровизированной остановке всегда многолюдно и автобусы уезжают, набитые битком.

Автобус всегда забит людьмиФото: Михаил ПАТЛИС

Вдалеке виден блокпост украинских «прикордонников». Они сидят в своей палатке, но, как только замечают нас, сразу изображают бурную деятельность - начинают останавливать всех проходящих и что-то им говорить.

Видимо, призывают не давать комментариев - тут, в отличие от российского пропускного пункта, разговаривать с нами никто из украинцев не захотел.

Люди все идут и идутФото: Михаил ПАТЛИС

Только один мужчина, закрывшись рукой, прикрикнул на нашего фотографа:

- Зачем вы меня снимаете? Мне еще назад идти тут же!

От камер большинство отворачиваетсяФото: Михаил ПАТЛИС

Смысл этого восклицания остается для нас загадкой. Возможно, за контакт с российской прессой на украинской стороне границы могут дольше «промариновать»? А то и вовсе устроят репрессии?

Я попросил фотографа удалить его снимок - пусть человек будет спокоен за свой отдых.

Пока ясно одно: украинцы с большой охотой едут в Крым и потихоньку «страшилки» перестают действовать даже на тех, кто раньше искренне в них верил. Возможно, если сбудутся предсказания об «оттепели» в отношениях между Украиной и Россией, сюда ринутся и те, кто еще верит украинским СМИ. И тогда украинская сторона наконец перестанет мешать собственным гражданам отдыхать там, где им хочется.