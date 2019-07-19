2019-07-19T11:10:13+03:00
Здоровье

Медицина будущего: Инновационная диагностика в Крыму

Участник конкурса «Клиника года» - Лаборатория «Гемотест»
Степан ОСТИНОВ
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Фото: " Лаборатория Гемотест"Фото: " Лаборатория Гемотест"
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Лаборатория «Гемотест» - одна из крупнейших медицинских сетей России: ежегодно в отделения компании по всей стране обращаются более 5 миллионов пациентов. В Крыму открыто 40 филиалов сети: в каждом из них можно заказать более чем 2500 исследований, от общего анализа крови до сложных генетических тестов, диагностики инфекционных и онкологических заболеваний.

В июле и августе во всех лабораторных отделениях «Гемотест» действуют скидки на сезонные комплексы исследований. Комплекс «Диета. Отдых. Лето» предназначен для тех, кто похудел к лету или, наоборот, позволил себе лишнего в отпуске, и помогает выявить нарушения обмена веществ, вызванные несбалансированным питанием. В скрининг входят общий белок, гликированный гемоглобин, «плохой холестерин» (ЛПНП), витамин B12 и другие важнейшие показатели.

До 10 августа комплекс можно заказать со скидкой 35%. Скидка 30% действует на комплекс анализов «Паразиты». Он выявляет самые распространенные в России гельминтозы - болезни, вызванные паразитическими червями, которыми можно заразиться, если недостаточно тщательно мыть свежие овощи и фрукты. Исследование кала и крови позволяет заподозрить заболевания не только в кишечной, но и в миграционной фазе, когда личинки гельминтов через кровь попадают в легкие и другие жизненно важные органы.

Родителям «Гемотест» предлагает профилактический комплекс «Мониторинг здоровья ребенка». Исследования, расширяющие стандартные программы диспансеризации, позволяют за один день оценить состояние здоровья ребенка и понять, есть ли причины для беспокойства. Комплекс выявляет любые воспалительные процессы и самые распространенные детские заболевания - анемии, скрытый диабет, стрептококковую инфекцию, аллергии.

Во многих лабораторных отделениях «Гемотест» можно не только сдать биоматериал для исследований, но и сделать УЗИ или записаться к врачу. В отделении по адресу: Симферополь, ул. Киевская, д. 19-21 - пациентов принимают доброжелательные и квалифицированные специалисты: педиатр и терапевт, гинеколог, уролог, эндокринолог и дерматовенеролог, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог.

Подробная информация - на сайте www.gemotest.ru и по телефону: 8 (800) 550-13-13 (звонок бесплатный).

* На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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