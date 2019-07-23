Убийце семьи Ларьковых грозит пожизненное заключение и милионный штраф

ПОЖИЗНЕННОЕ - И СЕМЬ ЛЕТ СВЕРХУ

В Крыму на улице наконец хорошая погода, но в зале Верховного Суда довольно холодно. Что-то не так с пультом от кондиционера, и приставы собрали целый консилиум, пытаясь решить проблему. Но вот неисправность устранена, и очередное заседание по нашумевшему делу об убийстве семьи Ларьковых началось.

На скамье подсудимых, напомним, бывший сотрудник ФСИН Павел С. Его обвиняют в жестокой расправе над целой семьей: 35 –летним Константином Ларьковым, его 32-летней супругой Ириной и 4-летней дочерью Ариной.

По версии следствия, злоумышленник заманил семью в безлюдное место близ Керчи под предлогом покупки автомобиля, разместив фейковое объявление в интернете. Когда семья Ларьковых приехала приобретать несуществующий автомобиль, лже-продавец достал пистолет и потребовал отдать ему все деньги.

Глава семьи попытался обороняться. Тогда, как считают следователи, Павел С. выпустил в него почти весь магазин из украденного им с места службы ПМ, после чего застрелил и его супругу. Но особенно жестоко убийца расправился с ребенком. Четырехлетнюю Арину он еще живой запер с телами родителей в автомобиле, который затем утопил в море.

НЕ УБИВАЛ?

На одном из прошлых заседаний подсудимый неожиданно отказался от своих показаний и заявил, что не убивал никого из семьи Ларьковых. Мол, только одолжил краденый пистолет за вознаграждение - около 90 тысяч рублей. По словам Павла С., настоящий убийца – некий бизнес-партнер Константина Ларькова, которому последний не отдавал долги.

Версию о том, что убийца был не один, поддерживают и мать подсудимого, и мать убитого. У каждой из женщин свои причины искать: одна надеется на более мягкий приговор для своего сына, а другая – на справедливость для своего.

Подсудимый пожаловался на давление со стороны следствия.

- Никаких объективных подтверждений противоправных действий в отношении подсудимого со стороны сотрудников МВД защитой предоставлено не было, – зачитал судья результаты внутренней проверки.

Приобщать к делу выписку о поданных жалобах суд отказался, объяснив, что там нет ничего нового, а также не указано, по какой именно причине подавались жалобы. Павел С. отметил, что обращался по поводу побоев.

ПРОКУРОР: ПОБЛАЖЕК НЕ БУДЕТ

- Преступление поражает своей жестокостью, беспощадностью и безжалостностью, - заявил на суде государственный обвинитель. - Подсудимому инкриминируются три эпизода мошенничества, хищение огнестрельного оружия с применением своего служебного положения, разбой с угрозой применения насилия с применением оружия,, умышленное повреждение чужого имущества. А также – убийства, умышленного причинения смерти более чем двум лицам, в том числе малолетнего, с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление.

Подсудимый явно нервничал. Ерзал по скамейке, старался не встречаться взглядами со своими матерью и супругой, которые также присутствовали на заседании.

Обвинение настаивало, что все свидетельские показания и экспертные выводы целиком подтверждают первоначальные показания подозреваемого, а все его последние заявления – не более чем выдумки убийцы, надеющегося избежать наказания.

- Оснований изменения категории преступлений на менее тяжкие не имеется. Подсудимый подлежит наказанию в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - таковы были требования прокурора.

Кроме того, за мошенничество, похищение оружия и порчу имущества прокуратура требовала назначить еще один реальный срок в виде 7 лет лишения свободы и штрафа - около миллиона рублей.

ЗАЩИТА НАСТАИВАЕТ: В ДЕЛЕ МНОГО НЕТОЧНОСТЕЙ

Линия защиты была предельно проста. Подсудимый признавал свою вину в мошенничестве и похищении оружия, однако категорически отвергал свою непосредственную причастность к убийству.

- Пожизненное лишение свободы…Этого просит прокурор, считая, что виновность подзащитного доказана. Но все не так просто. Есть ряд фактов, на которые обвинение не обратило внимание, но которые, по мнению защиты, имеют существенное значение в принятии решения по этому уголовному делу, - заявил адвокат.

Защита считает, в деле остается очень много неточностей.

Действительно, у убитых было в общей сложности 8 пулевых ранений, а при обыске нашли только 7 гильз - и один целый патрон.

Адвокат недоумевал, почему суд игнорирует заявления о возможных сообщниках Павла С.? Почему не ищет правды?

Защита настаивает – подсудимый лично не убивал семью Ларьковых.

- Если суд заинтересован в том, чтобы действительно разобраться, что произошло, чтобы социальная справедливость была установлена – данное дело необходимо вернуть прокурору, чтобы установить всех лиц, которые причастны к этому событию. А просто посадить моего подзащитного, чтобы показать обществу и потерпевшим деятельность правоохранительных органов – будет несправедливо даже по отношению к потерпевшим, - завершил выступление адвокат.

Суд доводам защиты не внял и на дорасследование дело не отправил. Судья объявил перерыв, приговор Павлу С. вынесут позднее.