День ВМФ 2019 в Севастополе: Полная программа праздника
В Севастополе День Военно-Морского Флота отметят, как всегда, масштабно. Зрителей ждет парад кораблей, артиллерийский салют, показательные выступления, фонтаны на воде и, конечно, гала-концерт!
День ВМФ отмечают каждый год в последнее воскресенье июля - на основании указа президента Владимира Путина. В этом году праздник выпал на 28 июля.
До 1980 года его отмечали ежегодно 24 июля, но затем решили сделать "плавающую" дату. День ВМФ - всегда выходной! И каждый год на День ВМФ в Севастополь приезжают тысячи людей со всей России. Занимайте зрительские места заранее, иначе рискуете ничего не увидеть.
И забудьте, что в музее Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных сооружений Севастополя (Михайловская батарея и музей подводных лодок в Балаклаве) традиционно - день открытых дверей. Не упустите свой шанс попасть в эти замечательные музеи с богатыми собраниями совершенно бесплатно!
ПРОГРАММА ДНЯ ВМФ 2019 В СЕВАСТОПОЛЕ
08:30 - возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг. (площадь Нахимова)
08:45 - торжественный подъем Государственного, Военно-морского флага России и флагов расцвечивания на кораблях флота
9:00 - парад кораблей в акватории Севастопольской бухты. Зрители увидят:
- разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника
- развертывание подводной лодки в район боевых действий
- авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием
- поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота
- завоевание господства в районе высадки
- артиллерийский бой с надводными кораблями противника
- авиационная огневая подготовка высадки десанта
- пролет воздушного пункта управления командира сил высадки
- огневое подавление противодесантной обороны противника
- бой за высадку морского десанта
- авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу
- захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале
- освобождение захваченного террористами судна
- фонтаны на воде - вальс буксиров
- групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами
Вальс буксиров - гвоздь программыФото: Анна САДОВНИКОВА
12:00 - выставка вооружений и военной техники на площади Нахимова
14:00 - свободное посещение кораблей и судов Черноморского флота (Севастопольский морской порт)
19:00 - гала-концерт (площадь Нахимова)
22:00 - артиллерийский салют, фейерверк и фонтаны на воде.
Мемориальный комплекс «Сапун-гора»
10:00 - 18:00 - выставка «Кузнецов – Адмирал флота».
12:00 -18:00 - передвижная выставка «Курс – бессмертие». Вход свободный.
СПРАВКА "КП"
Первый русский боевой корабль - фрегат «Орел». Его создали в XVII веке при царе Алексее Михайловиче. Парусник, по предназначался для для охраны русских торговых судов на Каспийском море.
По решению Боярской думы в 1696 году в России основали флот. На верфях всей страны началось строительство кораблей разных классов, и уже к весне 1700 года на воду спустили 40 парусных и 113 гребных судов.
Сегодня в составе ВМФ России - как надводные, так и подводные силы, а также морская авиация и береговые войска флота (морская пехота и войска береговой обороны). Кроме того, к ВМФ относятся корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла.
По территориальному признаку военно-морские силы России делятся на пять оперативно-стратегических объединений - Балтийский, Черноморский, Северный, Тихоокеанский флоты, а также Каспийская флотилия.
ИСТОЧНИК KP.RU