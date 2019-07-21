2019-07-21T13:35:31+03:00
Звезды

День ВМФ 2019 в Севастополе: Полная программа праздника

"Комсомолка" расскажет, куда пойти и чем заняться на День ВМФ 2019 в Севастополе
Анастасия ЖУКОВА
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Главное действо Дня ВМФ в Крыму - парад кораблей и показательные выступления в Севастопольской бухтеГлавное действо Дня ВМФ в Крыму - парад кораблей и показательные выступления в Севастопольской бухтеФото: Анна САДОВНИКОВА
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В Севастополе День Военно-Морского Флота отметят, как всегда, масштабно. Зрителей ждет парад кораблей, артиллерийский салют, показательные выступления, фонтаны на воде и, конечно, гала-концерт!

День ВМФ отмечают каждый год в последнее воскресенье июля - на основании указа президента Владимира Путина. В этом году праздник выпал на 28 июля.

До 1980 года его отмечали ежегодно 24 июля, но затем решили сделать "плавающую" дату. День ВМФ - всегда выходной! И каждый год на День ВМФ в Севастополь приезжают тысячи людей со всей России. Занимайте зрительские места заранее, иначе рискуете ничего не увидеть.

И забудьте, что в музее Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных сооружений Севастополя (Михайловская батарея и музей подводных лодок в Балаклаве) традиционно - день открытых дверей. Не упустите свой шанс попасть в эти замечательные музеи с богатыми собраниями совершенно бесплатно!

ПРОГРАММА ДНЯ ВМФ 2019 В СЕВАСТОПОЛЕ

08:30 - возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг. (площадь Нахимова)

08:45 - торжественный подъем Государственного, Военно-морского флага России и флагов расцвечивания на кораблях флота

9:00 - парад кораблей в акватории Севастопольской бухты. Зрители увидят:

- разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника

- развертывание подводной лодки в район боевых действий

- авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием

- поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота

- завоевание господства в районе высадки

- артиллерийский бой с надводными кораблями противника

- авиационная огневая подготовка высадки десанта

- пролет воздушного пункта управления командира сил высадки

- огневое подавление противодесантной обороны противника

- бой за высадку морского десанта

- авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу

- захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале

- освобождение захваченного террористами судна

- фонтаны на воде - вальс буксиров

- групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами

Вальс буксиров - гвоздь программы Фото: Анна САДОВНИКОВА

Вальс буксиров - гвоздь программыФото: Анна САДОВНИКОВА

12:00 - выставка вооружений и военной техники на площади Нахимова

14:00 - свободное посещение кораблей и судов Черноморского флота (Севастопольский морской порт)

19:00 - гала-концерт (площадь Нахимова)

22:00 - артиллерийский салют, фейерверк и фонтаны на воде.

Мемориальный комплекс «Сапун-гора»

10:00 - 18:00 - выставка «Кузнецов – Адмирал флота».

12:00 -18:00 - передвижная выставка «Курс – бессмертие». Вход свободный.

СПРАВКА "КП"

Первый русский боевой корабль - фрегат «Орел». Его создали в XVII веке при царе Алексее Михайловиче. Парусник, по предназначался для для охраны русских торговых судов на Каспийском море.

По решению Боярской думы в 1696 году в России основали флот. На верфях всей страны началось строительство кораблей разных классов, и уже к весне 1700 года на воду спустили 40 парусных и 113 гребных судов.

Сегодня в составе ВМФ России - как надводные, так и подводные силы, а также морская авиация и береговые войска флота (морская пехота и войска береговой обороны). Кроме того, к ВМФ относятся корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла.

По территориальному признаку военно-морские силы России делятся на пять оперативно-стратегических объединений - Балтийский, Черноморский, Северный, Тихоокеанский флоты, а также Каспийская флотилия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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