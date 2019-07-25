2019-07-25T18:17:37+03:00
Досуг

Звездный бум: На крымском фестивале ZBFest 2019 выступят Сергей Шнуров, Диана Арбенина и Дана Соколова

Также участников ждут необычные фотозоны, активные игры и показательные выступления
Александра КОРШУНОВА
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Драйвовое настроение будет вам обеспечено. Фото: пресс-служба фестиваляДрайвовое настроение будет вам обеспечено. Фото: пресс-служба фестиваля
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В Крыму с 3 по 4 августа пройдет музыкальный фестиваль фестиваля ZBFest 2019. На виноградниках «Золотой Балки» гостей ждут масса развлечений и творческая атмосфера.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

3 августа с 16.00 до 19.00:

- Интерактивное выступление акробатов. Под руководством тренеров все желающие смогут принять участие в шоу от Kangoo Jumps;

- Одноместные батуты - от «Батутных тренажеров»;

- Необычный Pole Dance с яркими лентами;

- Спортивный клуб Safary Sport представляет готовую спортивную зону состязаний под руководством тренеров;

- «Фотобудка времени» - стилизованная фотозона воспроизводит обстановку загородного домика начала XX века: на фоне уютной комнаты с окном, картиной, живыми цветами и летней мебелью;

- «Колесо фортуны» с подарками и сертификатами от партнеров фестиваля;

- Активные игры: футбол в зорб шарах и «сражения» в зоне надувного ринга;

- Показательные выступления игроков в американский футбол и их чирлидерш в зоне бампербола. Интерактив (игра с футболистами), и фотосессия;

- Выступление велотриалистов. Они выполнят трюки на велосипедах;

- Интеллектуальная игра, в процессе которой гости фестиваля могут попробовать себя в направлении BrainGame;

- «Водные» конкурсы и челенджи, выложенные с хэштегом фестиваля;

- Танцевальные мастер-классы по Сиртаки и Хип-Хопу для всех желающих;

- 53 фудкорта с гастрономическими сетами от лучших ресторанов Крыма.

Конечно же, кульминацией праздника будет выступления любимых артистов.

Исполнитель Мот. Фото: пресс-служба фестиваля

Исполнитель Мот. Фото: пресс-служба фестиваля

В 19:00 на фестивальную сцену выйдет Дана Соколова. В 20:10 выступит один из самых модных российских рэп-исполнителей, артист лейбла Black Star.

Диана Арбенина. Фото: пресс-служба фестиваля

Диана Арбенина. Фото: пресс-служба фестиваля

21:25 – время подпевать легенде русского рока Диане Арбениной и группе «Ночные снайперы».

Группа "Ленинград", Сергей Шнуров. Фото: пресс-служба фестиваля

Группа "Ленинград", Сергей Шнуров. Фото: пресс-служба фестиваля

И, наконец, в 22:45 будет зажигать неизменный хедлайнер ZBFest Сергей Шнуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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