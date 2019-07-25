Звездный бум: На крымском фестивале ZBFest 2019 выступят Сергей Шнуров, Диана Арбенина и Дана Соколова
В Крыму с 3 по 4 августа пройдет музыкальный фестиваль фестиваля ZBFest 2019. На виноградниках «Золотой Балки» гостей ждут масса развлечений и творческая атмосфера.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
3 августа с 16.00 до 19.00:
- Интерактивное выступление акробатов. Под руководством тренеров все желающие смогут принять участие в шоу от Kangoo Jumps;
- Одноместные батуты - от «Батутных тренажеров»;
- Необычный Pole Dance с яркими лентами;
- Спортивный клуб Safary Sport представляет готовую спортивную зону состязаний под руководством тренеров;
- «Фотобудка времени» - стилизованная фотозона воспроизводит обстановку загородного домика начала XX века: на фоне уютной комнаты с окном, картиной, живыми цветами и летней мебелью;
- «Колесо фортуны» с подарками и сертификатами от партнеров фестиваля;
- Активные игры: футбол в зорб шарах и «сражения» в зоне надувного ринга;
- Показательные выступления игроков в американский футбол и их чирлидерш в зоне бампербола. Интерактив (игра с футболистами), и фотосессия;
- Выступление велотриалистов. Они выполнят трюки на велосипедах;
- Интеллектуальная игра, в процессе которой гости фестиваля могут попробовать себя в направлении BrainGame;
- «Водные» конкурсы и челенджи, выложенные с хэштегом фестиваля;
- Танцевальные мастер-классы по Сиртаки и Хип-Хопу для всех желающих;
- 53 фудкорта с гастрономическими сетами от лучших ресторанов Крыма.
Конечно же, кульминацией праздника будет выступления любимых артистов.
Исполнитель Мот. Фото: пресс-служба фестиваля
В 19:00 на фестивальную сцену выйдет Дана Соколова. В 20:10 выступит один из самых модных российских рэп-исполнителей, артист лейбла Black Star.
Диана Арбенина. Фото: пресс-служба фестиваля
21:25 – время подпевать легенде русского рока Диане Арбениной и группе «Ночные снайперы».
Группа "Ленинград", Сергей Шнуров. Фото: пресс-служба фестиваля
И, наконец, в 22:45 будет зажигать неизменный хедлайнер ZBFest Сергей Шнуров.
ИСТОЧНИК KP.RU